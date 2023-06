Po více než třiceti letech je fotbalový odchovanec Kladna v nominaci na vrcholný podnik reprezentace do 21 let. Tomáše Vlčka, aktuálně hráče Pardubic, vybral do nominaci paradoxně ten, který byl jeho předchůdcem, tehdy obránce a nyní trenér národního týmu lvíčat Jan Suchopárek.

Tomáš Vlček se s novými spoluhráči zná už z druhé ligy, kde proti Pardubicím nastupoval. | Foto: Radek Klier

Suchopárek se navíc na vrcholnou akci nakonec ani nepodíval, tehdy tým Československa uspěl ve skupině, ale pak ve vyřazovací části vypadl se Švédskem. „Tehdy se jezdilo na zápasy s áčkem reprezentace a hrály se předzápasy. Ve skupině jsme to uhráli stejně jako dospělí, ale pak jsme prohráli se Švédy,“ pamatuje si Jan Suchopárek na rok 1990, první svobodný po Sametové revoluci.

Tomáš Vlček, jehož Suchopárek vybral na závěrečný turnaj v Gruzii, vyrůstal v mimořádně úspěšném kladenském ročníku SK Kladno 2001. Byl jeho oporou, nicméně původně začal hrát fotbal kousek od stadionu Fr. Kloze, na Novoměstském SK!

V SK už bylo nad slunce jasné, že patří mezi talenty. Podle jednoho z tehdejších koučů Jaroslava Hrubeše byl dobrý nejen s míčem, ale také byl ohromný bojovník. „Už jako malý byl tahounem týmu, na hřišti by vypustil duši. Takový buldok, jenž jde do všeho naplno,“ vybavuje si Jaroslav Hrubeš, který s kolegy zařadil Vlčka z útoku do obrany, přestože dával mraky gólů. „Tohle si pamatuji, protože jeho rodičům se tehdy moc nezdálo. Ale Tomáš si na stoperu zvykl a hraje tam i dneska,“ připomíná bývalý úspěšný kladenský trenér mládeže, který měl v ročníku hned několik borců, kteří s fotbalem vydělávají profesionálně, nebo hrají za další dobré kluby (Jeřábek, Halasz, Smrkovský, Vrba, Kronus, Hrubeš ml., Pospíšil).

Tomáše Vlčka si v žácích vyhlédla pražská Slavia, kam v žácích odešel a dařilo se mu dál. Jako kapitán dovedl dorostenecké celky sešívaných U17 a U19 k titulu v sezonách 2017/18 a 2018/19.

Na svém kontě má jeden soutěžní start za A-tým, když zasáhl do pohárového utkání v MOL Cupu. Podzimní část roku 2019 hostoval v druholigovém Ústí nad Labem, poté s úspěchem vypomáhal Jihlavě a v minulém ročníku se posunul už do nejvyšší soutěže do Pardubic. Nyní se vrátí na léto do Slavie, i když ta na stoperu sází spíše na zahraniční borce.

Ale třeba na sebe Vlček v Euru a pak i v přípravě upozorní a v kádru trenéra Trpišovského se udrží.

Bojovník byl vždycky, cesta je otevřená.

Tomáš Vlček, když může, tak vyveze míč.Zdroj: Ladislav Nussbauer