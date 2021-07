Když se kdysi kolem Jaroslava Hrubeše, bývalého hráče a později trenéra, vytvořil v Kladně mládežnický tým, bylo brzy jasné, že tihle kluci mohou někam dojít. Trenéři v nich dovedli vzbudit fotbalovou vášeň, kluci byli šikovní. Řada borců z tehdejšího týmu má nyní šanci v kariéře něco dokázat.

Nejvýš aktuálně stojí právě Jan Halász. Ve 14 letech odešel do Plzně a postupnými kroky si tam vysloužil profesionální smlouvu. Šanci v áčku nedostal, ale dělal další krůčky, letos na jaře ho vzaly do béčka Pardubice a za půl roku - přestože rezerva odehrála jen pár zápasů - Honza přesvědčil vedení štiky uplynulého ročníku, že s ním podepsat smlouvu má. Pardubice navíc v posledních letech svými manažerskými kroky konkurenci strkají do rukávu, vybírají si hráče doslova perfektně, a tak ani s Halászem určitě neudělaly chybu.

V tomhle ohledu měl smůlu Lukáš Pihrt. I tenhle Kladeňák šel z Plzně do Pardubic, když teprve chystaly útok na postup do I. ligy. Jenže tehdy se zranil a o svou velkou šanci smolně přišel. Teď hraje ČFL za Velvary.

Připomeňme si ještě další borce Kladna ročníku 2001, třeba později příbramského gólmana Smrkovského, mladšího Hrubeše (dnes Dukla), nebo Donáta, který roste v oporu Kladna.