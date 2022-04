Jedním z nich je i autor druhé branky Vít Beneš. Ten s kariérou začínal v Kladně a je posledním hrajícím titánem z prvoligové historie Středočechů. A bude ještě minimálně jeden rok, nedávno s Hanáky podepsal novou smlouvu. Mimochodem proti Spartě s Řepkou, Bonnym, Kuckou nebo Erichem Brabcem) hrál kdysi na mrazivém Strahově jako benjamínek jeden ze svých prvních ostrých mačů a skvěle. Měl i šance, ale také vyrobil faul, po němž Kladno padlo 0:1.

Mimochodem poraženým byl i Bořek Dočkal, který také v minulosti kladenský dres oblékal. O jejo budoucnosti na Spartě se aktuálně jedná. Co na to bývalí reprezentanti, kteří mluví do novin od plic? Ladislav Vízek by ho v týmu nechal pro jeho nesporný talent, naopak Milan Luhový by se s ním rychle rozloučil, v pořadu Dohráno nenechal na Bořkovi suchou nit.

KANONÝR DENÍKU: Čechovský musel spolknout blackout Černuci, dál sní o divizi

A jak to bylo s Kladeňáky v Ďolíčku? Přijel sem Hradec Králové, což je trochu úkaz sezony, protože vybojoval šesté místo a tím i účast ve finálové skupině ligy. Kdo na to před sezonou vsadil byť malý obnos, je teď v balíku.

„Máme dobrou chemii v kabině,“ našel jeden z důvodů hradeckého zázraku Stanislav Hejkal, kladenský kouč, který vedl Votroky s dalším bývalým kladenským trenérem Miroslavem Koubkem, jenž pro nemoc na lavičce scházel.

Nuž, jejich práce se jim povedla, o tom žádná, Hradec iks let tak vysoko v lize nebyl, a to hrál domácí mače v exilu boleslavského stadionu.

Ještě jedna důležitá figura však byla aktérem zápasu v klokaním hradu. Kladenský rozhodčí Josef Krejsa je nováčkem v nejvyšší soutěži, duel však odřídil s přehledem a nebál se ani karbanické vložky v závěru, když během minuty nasolil dvě žluté hostujícímu Františku Čechovi. I Ringo by s jeho výrokem musel souhlasit.

FOTO: Pět set kilometrů na A třídu. Škváru odměnily Doksy výhrou v derby