To samé na slavné hráče, kteří slovanistický dres oblékali, ať už to byli pozdější ligový kanonýr Vladimír Poupa či hokejoví reprezentaci Termer, Markup nebo Prošek. I řada dalších, a protože Slovan není jen fotbalovým klubem, tak musíme zmínit jeho nejslavnějšího člena, někdejšího světového šachistu Vlastimila Horta.

V sobotu dorazily do areálu Slovanu jak bývalí skvělí borci, tak příjemné návštěvy. Ať už šlo o drahé polovičky borců, také náměstka primátora Kladna Jiřího Chvojku nebo trenérskou personu Zdeňka Haška.

Ten také vedl domácí tým do zápasu, na který dorazili další hodně zajímaví hosté. Měli to blizounko, protože se jmenují Novo Kladno a hřiště mají hned vedle toho slovanistického. O to větší rivalita vždycky mezi kluby panovala, ale dnes už podle pořekadla: co jsme si, to jsme si, dorazili Novoměstští k sehrání exhibičního zápasu a navíc přinesli i dárek, zarámovaný dres Slovanu.

Pěkný dárek!

Domácí Tomáš Suchopár poděkoval neproměněnou penaltou, ale pak už domácí potvrdili, že podobné zápasy patří většinou oslavenci a o nějaký ten gól lepší byli. „Hlavně si to dávat do nohy a nepasovat,“ varovali Zdeněk Hašek, a také Tomáš Abrham, což je mimochodem jeden z hráčů, kteří si v kariéře zahrál za oba kluby. A věřte, u takových přestupů nebyly kluci zase takovými kamarády jako v sobotu.

Zdroj: Deník/ Rudolf Muzika

Ty časy jsou pryč, oba kluby aktuálně bojují s nedostatkem hráčů a Novo dokonce vlastně dohrává na svém hřišti, které přenechalo do budoucna městu.

V sobotu byl ale prostor na úplně jiné debaty a hlavně zábavu. Pivo při ní teklo proudem, postupně přišel i tanec, pokřiky a zlí jazykové tvrdí, že se končilo až po půlnoci. Na druhou stranu sedmdesátka se neslaví každý den.

"Chybí hlavně hráči," mrzí předsedu Šálu



V čele Slovanu Kladno stojí předseda Petr Šála, bývalý výborný hráč, jehož rod byl už u založení klubu. Sedmdesátka klubu ho potěšila, ale v rozhovoru pro Deník hovořil i o problémech, které klub sužují.



Slovan Kladno oslavil sedmdesátku, dorazil i soused a velký rival - Novoměstský. Předseda Slovanu Petr ŠálaZdroj: Deník/ Rudolf MuzikaSedmdesát let, co na to říkáte, předsedo?



Jsme rádi, že jsme tak dlouho klub i jeho tradici udrželi. A to i přes naše problémy, které jsou teď ve fotbale časté, tedy že nemáme moc hráčů a zejména ne v mládeži. Potíže nejsou v dorostu, ale žáky jsme už před dvěma lety nedokázali doplnit, takže nejsou. Ti, co zůstali, ty jsme poslali na hostování do okolních kladenských klubů. Je to škoda, protože třeba finanční problémy aktuálně nemáme, máme ubytovnu, nějaké pronájmy, snažíme se chovat jako správní hospodáři.



Zkoušeli jste nějaké cesty, jak mládež na Slovanu vzkřísit?



Jasně, ale zatím bez úspěchu. Udělali jsme nějaké nábory, založili přípravku, ale chodilo postupně šest sedm dětí, to je málo.



Nadějí je tedy aspoň dorost, zaútočíte až kluci vyzrají zase na postup do okresního přeboru?



Uvidíme, snad ano, v dorostu máme skutečně hráčů dost, asi pětadvacet. Hrají krajskou I. A třídu a mohlo by z nich něco být.



Na jakou éru Slovanu vzpomínáte nejraději?



Když jsme hrávali v 90. letech I. A třídu a chodily na nás i tři stovky diváků, to byly nejlepší časy a vzpomínám na ně moc rád. A nejen já, na Slovanu se tehdy každou neděli hrával výborný fotbal na úrovni.



Nikdo ze soupeřů se k vám netěšil, jako poslední jste hráli na škváře. Pak jsme však splnili sen mnoha generací a dodnes máte trávníček jedna báseň…



Byli jsme opravdu jedni z posledních, kdo škváru měl a vybudování travnatého povrchu stálo hodně úsilí, hlavně mě a tehdejšího předsedu Láďu Poštu. Museli jsme zejména sehnat finance, což se s pomocí grantů, ČSTV a kraje povedlo. Jsme rádi, že hřiště máme, vážíme si ho.



Co popřejete Slovanu do dalších let, minimálně do té stovky?



Ať se klub drží, ať se mu daří, aby v něm vše fungovalo a co funguje, aby se ještě zlepšilo.