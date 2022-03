Popelka v pondělí nedorazí, přesto je přesvědčen předseda Baníku Švermov David Nedvěd, že jednání bude mít úroveň a švy límečků u košil zůstanou neporušeny. „Kluci z SK nám chtějí představit svou koncepci spolupráce, které se nebráníme. Jen nesmíme mít pocit, že brát budou oni a dávat my. Musí to fungovat na obě strany,“ říká jasně David Nedvěd a přitom odmítá praktiky nejmenovaného klubu na Kladensku, který žádal za dorostence i čtyřicet tisíc korun.

„Mně v tomhle případě o peníze nejde. Hráčů máme málo všichni, tak jim musíme najít odpovídající místo. Když bude dobrý jako náš Frühauf, tak ho pustíme do SK, které zachraňuje dorosteneckou ligu. I my přece chceme, aby tu ligu udrželi. Ale zase bychom byli rádi, aby nám oni místo peněz dali třeba hráče, který si u nich tolik nezahraje,“ vysvětluje David Nedvěd.

Dobrým příkladem, jak by vše mohlo fungovat, je talentovaný Jakub Bokša. Před časem to v SK nebylo ono, a tak šel na dva roky do Švermova. Tam se ohromně zlepšil a dnes je už nějakou dobu možná nejzásadnější postavou prvního dorostu Kladna. „Dva roky u nás mu rozhodně neublížily, naopak. Také my máme dobré trenéry a rádi bychom, aby tohle Kladenští také respektovali,“ dodává David Nedvěd.

Už trénuje i A tým

Předseda Baníku v zimě řešil také odchod trenéra Jiřího Šimůnka od A mužstva mužů. Nakonec převzal tým sám, tedy spolu s trenérským navrátilcem Radkem Volfem („Ukecal jsem ho!“). Protože mužstvo na podzim příliš inkasovalo a dobrý herní projev tak nepřinesl potřebný počet bodů, chtěli by noví trenéři zkušené hráče dozadu. Navíc Nedvěd nepočítá s veteránem Zdeňkem Podraným, který je fotbalově oporou, ale má příliš mnoho ostrých konfliktů s rozhodčími, což je kontraproduktivní.

Také proto se Baník zaměřil na získání dvou bývalých opor Velké Dobré, které aktuálně zářily v Dřetovicích – Václava Machka a Karla Duška. „S oběma jsem hrával na Dobré, takže je perfektně znám a vím, že by nám vzadu pomohli. Zahájíme jednání s Dřetovicemi, jimž chceme nabídnout tři naše dorostence, kteří zatím výkonnostně na B třídu nedosahují, ale v Dřetovicích by mohli hodně pomoci,“ plánuje Nedvěd.

Sám chce mladíky také stavět, to je důkaz třeba Petra Černého, jenž je i v dorosteneckém věku už plnohodnotně zapracovaným borcem áčka.

Na přípravné zápasy každý víkend David Nedvěd není, bojí se zbytečných zranění. V sobotu si ale Baník zahrál se Slovanem Kladno a doma na umělé trávě ho přehrál vysoko 7:1, když střelecky zářili autoři hattricků Šimůnek s Vaňkem, zbylý zásah přidal Kotouček.

Teď si Švermov zahraje ještě s Vraným a pak s Dobrovízí.

