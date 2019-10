Česká futsalová reprezentace do 21 let odehraje v úterý a ve středu dva domácí přípravné zápasy s Portugalskem. Oba se hrají od 19 hodin. Ten první uvidí fanoušci v plzeňské Lokomotivě, druhý duel hostí kladenská sportovní hala u Sletiště. Na pořádání duelu se podílí i kladenský klub FK, který právě zahájil druholigovou sezonu.

Futsalová reprezentace ČR U21 | Foto: Michal Pavlík

"Fanoušky rozhodně do haly zvu, protože máme silný tým a Portugalci jsou ve futsalu skvělí," říká trenér Kladna Jiří Veselý, který by rád, aby fanoušci dorazili také na páteční zápas Kladna s Wizards Praha (20:00). A podpořili tým, který do druhé ligy vstoupil skvělou výhrou v Jablonci 4:2.