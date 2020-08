Účastník ČFL byl sice favoritem, ale domácí patří ke špičkovým mužstvům divize, a že bude rozdíl tak drastický, to nečekali asi ani hosté. Dominovali ale drtivě ve všech ohledech. Už ve třetí minutě vedli 2:0, v poločase 6:1. Vycházela jim koncovka, a navíc jim zkoprnělí domácí darovali góly žákovskými chybami.

Znát byli i zkušení ex-ligoví borci hostů. Kalod dal dvě branky, Lička také skóroval, přitom v Hostouni ho nechtěli. Kalod otevřel skóre už po minutě přesnou hlavičkovou dorážkou rány Filipa, následně se po centru Dufka opět hlavou trefil J. Vosáhlo. Gól na 0:3 jde za brankářem Kindlem, ten ho doslova nabídl minelou Dufkovi. A když Holub přesnou hlavou po centru Čížka pěkně snížil, vzápětí nechali domácí na vápně volného Ličku a jeho výstavní rána skončila v šibenici.

V poslední minutě poločasu ještě dodělal Kladenské rozhodčí Mudra, který viděl po centru Srba ruku a pískl přísnou penaltu, z níž Vrňák nezaváhal.

Těžko říci, co se dělo v kladenské kabině, ale něco se stát muselo. Domácí poslali na hřišti čtyři mladé borce, tým najednou začal hrát úplně jinak a hosté najednou nevěděli, kde jim hlavy stojí. Po dvou rohových kopech Čížka to bleskově bylo 3:6, když se trefili Stříška a opět Holub. V 64. minutě navíc potrestal faul na Donáta z penalty Hanzlík.

Hostům se navíc dost ošklivě zranil stoper Petro (krvavá rána na hlavě) a další úder připravil Benešovu nezastavitelný Čížek, jehož centr proskotačil až do brány opět váhajícího Rotbauera – 5:6!

Domácí mohli s klidem i vyrovnat, další úžasný centr Čížka ale Hanzlík poslal metr vedle. Hosté pak už těsný náskok uhájili.

"Pro nás trenéry jsou takové zápasy těžké, ale celkově jsme rád za jeho kvalitu. A že to Kladno po půli nezabalilo a ukázalo, že to myslí s postupem vážně," mínil trenér Benešova, bývalý výborný prvoligový hráč Josef Laštovka. "Já Kladnu budu fandit, protože mají zajímavý tým a chtějí hrát fotbal. A pro jejich i naše mladé kluky je lepší, aby zápasy vypadaly takhle než hrát na jeden gól. Nicméně my si musíme vyříkat druhou půli, v níž jsme dělali naivní chyby a dostali čtyři góly ze standardek. V soutěži nás na úvod čekají týmy s rovněž výbornými standardkami a musíme se na něj zaměřit," dodal Josef Laštovka.

Domácí hrdina zápasu David Čížek díky své skvělé kopací technice vykouzlil tři gólové asistence a jednu branku přidal sám. Přesto po zápase kroutil hlavou. "Ještě včera jsme se smál, jak může Barcelona dostat osm gólů. Sám jsem takový první poločas nikdy nezažil, ani v přípravce. S čím pak jít do druhé půle? Prostě jsme si řekli, že to odmakáme, že budeme presovat a asi jsme viděli, že takhle je třeba hrát celý zápas," zlobil se David Čížek, podle něhož byl o přestávce v kabině solidní průvan. "Každopádně vyhrát půli 4:0, to jsme asi také nezažil a mohli jsme dát i pátého góla. Potřebovali jsme tak deset minut," usmál se na závěr hrdina zápasu.

SK Kladno – SK Benešov 5:6 (1:6)

Branky: 31. a 48. Holub, 47. Stříška, 64. Hanzlík, 75. Čížek – 1. 14. Kalod, 3. J. Vosáhlo, 20. Dufek, 32. Lička, 45. Vrňák (PK). Rozhodčí: Mudra – Hodek, Fencl.

Kladno: Kindl – Ježdík, Janda, Hanzlík, Nosek (46. Stříška) – Čížek, Říha (46. Donát), Holub, Pospíšil (72. Dejčmar) – Tóth (46.Procházka) – Šnobl (46. Šíma).

Benešov: Rotbauer – Lupač, Pedro (68. Krunert), Vrňák, J. Vosáhlo – Dufek, Brokeš, Filip, Lička, Srb (60. Meszároš) – Kalod (60. Tomek).