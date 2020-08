A pořadatelé tenhle úkol berou rozhodně vážně. "S radostí můžeme potvrdit start mistra Nizozemska, držitele národního rekordu své země, ale především úřadujícího bronzového medailisty z halového mistrovství Evropy z Glasgow, Tonyho van Diepena," prozrazuje ředitel mítinku Jakub Kubálek. Holanďan dokázal vzdálenost jednoho atletického oválu pokořit za 45,83 vteřiny a bude Krskovi více než kvalitním soupeřem.

Další hvězdou, která má koupenou letenku směrem do Kladna, je egyptská sprinterka Basant Hemida Abdelsalam. O jejích kvalitách svědčí, že se v loňském roce dokázala probojovat do semifinále mistrovství světa v katarském Doha i do finále světové univerziády. Rovněž Basant je národní rekordmankou. V jejím případě v bězích na 100 i 200 metrů.

Atletický mítink Kladno hází a Kladenské memoriály se konají ve středu 16. září 2020 na městském stadionu Sletiště.