Příchod se podle informací Deníku upekl v pátek večer před osmou hodinou. Potvrdil to i manažer SK Petr Brabec. „S hráčem i klubem jsme dohodnuti, zbývá vše papírově dotáhnout. Jarda už s námi ale jede v sobotu na přípravu do Rokycan,“ hlásil Brabec, jehož tým měl v sezoně problémy přehrávat doma slabší týmy, které sázely jen na obranu. S útočníky Jeslínkem, Šnoblem, nadaným Rottnerem a nyní i Kafkou by se jim to mělo dařit víc a lépe.