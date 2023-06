Pokračující změny ve fotbalovém SK Kladno jsou stále zajímavější. Po příchodu manažera Michala Dymla a trenéra Františka Douděry (vedení klubu je ještě nepotvrdilo) přichází i pětice hráčů v ČFL končícího týmu Zbuzan. Kladno tak už nebude sázet jen na svoje odchovance.

Robert Barciaga ještě jako mladý v dresu České Lípy v souboji s už bývalým trenérem SK Kladno Janem Procházkou. | Foto: Deník/Jaroslav Marek

Na volný přestup přicházejí do Kladna Robert Barciaga, David Eichler, Petr Hampl, Karel Houha a Karel Hrubeš.

Kromě jednatřicetiletého obránce Barciagy jde většinou o velmi mladé hráče, kteří však hráli třetí nejvyšší soutěž. Třeba Petr Hampl, čtyřiadvacetiletý odchovanec Benešova, nastřílel loni v ČFL 14 gólů a byl v tomhle ohledu jedním z nejlepších hráčů soutěže.

Defenzivní záložník David Eichler (22 let) hrál v mládeži za Slavii dorosteneckou ligu. Ve Zbuzanech působil tři roky. Je malý, ale pracovitý, výborný v soubojích.

Křídelník Karel Houha (23) je jediným Kladeňákem, ale vyrůstal více na Dukle Praha. Mladší brácha opory Slavoje Kladno Lukáše se vrátil do Kladna už loni v lednu, ale zase se bleskově v březnu posunul do Zbuzan, odkud měl nabídku. Ve 20ti zápasech končící sezony dal sedm gólů, to není špatná bilance.

Vysoký krajní obránce Karel Hrubeš (21) je odchovancem Slavie Praha. Také on byl členem základní sestavy Zbuzan, v sezoně odkopal 25 utkání. Je synem bývalého výborného ligového rozhodčího Karla Hrubeše st.