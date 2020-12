Vzhledem k tomu, že vyšší a krajské soutěže začnou kvůli koronavirové pauze už 27. a 28. února, lze jen těžko předpokládat, že už bude tak hezké počasí, aby dovolilo využít klasická travnatá hřiště. Proto se kluby rychle dohadují s majiteli umělých trávníků na pronájmu jejich ploch.

Kladno si už pro divizní zápasy s Českým Brodem, Slaným a Meteorem Praha, které nestihlo na podzim doma odehrát, zajistilo právě plochu v Rynholci, o kterou je velký zájem. Nejen pro áčko, ale i pro mládež. „S Rynholcem máme dlouhodobě dobré vztahy a nechtěli jsme čekat, až bude někdo rychlejší,“ usmál se sekretář SK Kladno Jaroslav Želina.

A doplnil, že všechny zmíněné domácí duely bude hrát Kladno v Rynholci v sobotu v 10:00 hodin. Hrát bude také zápasy přípravné, první se odehraje už 9. ledna s Hořovicemi, druhé 23. ledna s Královým Dvorem a třetí 30. ledna s Teplicemi B (14:00). první mistrák přímo v Kladně se bude hrát zřejmě 15. března s Neratovicemi.

V Rynholci si včas objednal hřiště i Sokol Hostouň, který zde také hraje pravidelně a dlouhé roky. Neváhaly ani kladenské celky Kročehlav a Slavoje Kladno, SK Slaný, Libušín či téměř sousedé z Tuchlovic.

Hostouň začne s mistráky nejdříve. Za příznivé situace má totiž třetí liga naplánován restart soutěže podzimními dohrávkami už 30. a 31. 1. 2021. První mužstvo by tak na úvod přivítalo 30. ledna FC Písek, už předtím by ale hrálo v Karlových Varech /24.1). Dohrávky podzimní části se uzavřou 15. kolem 14. 3. 2021. O týden později již by pokračovala jarní část sezony.

Kde ještě mohou celky z divizí, A a B třídy využít umělých trávníků? Nabízí se Praha (Strahov či Motorlet nejsou daleko), ale tam bude zájem obrovský. A asi i vyšší ceny. V okrese Kladno disponují umělkou jen Velvary a Švermov (kladenská je vhodná jen k tréninkům). Obě hřiště jsou o něco menší, ale pro utkání organizovaná FAČR jsou schválena. „Naše hřiště bylo projektováno na regulérní rozměry, jenže projektant zapomněl na povinné výběhové zóny, proto se trochu zmenšilo,“ vysvětluje předseda Slovanu Velvary David Vedral, jenž zájem okolních klubů očekává. Možná i ze sousedního Mělnicka, kam schopnější jedinci dohodí i kamenem.

Hřiště Baníku Švermov lze výborně zabukovat i online, klub má výborně nastavený systém na internetových stránkách. Jeho nevýhodou je poměrně malý rozměr, ale v době, kdy bude v akci téměř dvacítka klubů z Kladenska a pošle do boje kromě áček i mládežnická mužstva, bude se hodně hodit i Švermov.

A možná také rakovnický Tatran, což je další varianta, byť tady už cestování přece jen náročnější.