Historický okamžik, kladenský klub ovládl republikový šampionát sálového fotbalu-futsalu! Původně Líný míč, jak si tenhle sport říkal, ovládla Adria Kladno, která ve finálovém turnaji v Radotíně porazila v semifinále dvakrát Rudolfov, a ve finále historického giganta Chemcomex Praha. Kladenský kapitán Tomáš Abrham se navíc stal nejlepším hráčem turnaje, Milen Kirov byl zase nejlepším brankářem.

LBC Kladno, slavný tým s bratry Škvárovými, Mačurou nebo Zadákem, to byla parta, která v roce 2002 sahala po prvním kladenském titulu, ale prohrála se Slavičínem. A tak si kladenská sálovka musela chvíli na triumf počkat – přesně 22 roků.

Pod názvem Adria Kladno složili manažeři Aleš Štorc a Jan Pergler silné mužstvo, kde Kladeňáky Tomáše Abrhama, Marka Vašáka, Jana Čurdu a Pavla Caizla doplnilo pár výborných čutálistů z Prahy a okolí. „Musím říci, že i když to byl takový mix, tak jsme udělali skvělou partu a drželi jsme ohromně při sobě. A možná i díky tomu jsme nakonec ze všech nejlepší,“ řekl Deníku Tomáš Abrham, který kromě sálovky hraje výborně také futsal za ligový Mělník a fotbal za Slavoj Kladno.

Tenhle triumf považuje za největší úspěch kariéry, přestože si už zahrál i na mistrovství světa. „Asi ano, protože Kladno v sálovce nikdy podobný úspěch nemělo. Myslím, že jsme reprezentovali dobře nejen sebe, ale celé město,“ pyšně dodal Abrham.

Jeho tým prošel finálovým víkendem parádně. V Radotíně porazil Rudolfov nejprve 8:2 (Abrham 2, Caizl 2, Sláma 2, Vondrka, Vobořil – Čermák) a ve večerní odvetě 2:0 (Ruben, Kraus), když skvěle zachytal Bulhar Kirov, jenž od letoška hájí barvy Kladna také v klasickém futsalu.

Finále bylo grandiózní bitvou s Chemcomexem, vždyť hráči obou týmů se dlouho znají a často i kamarádí. Tady si však nedali nic zadarmo. Pražany poslal do vedení právě Abrhamův přítel Ondřej Havrda, jehož si pamatují fanoušci Libušína, za který dával góly v krajském přeboru.

Na šťastnou trefu však odpověděl právě Abrham z penalty. „Nastřádali brzy pět faulů a mně se povedlo to potrestat. Pak se mužstvo uvolnilo a postupně jsme zápas překlopili na naší stranu. Porazit čtrnáctinásobného šampiona je obrovský úspěch,“ radoval se Tomáš Abrham po výhře 7:2 (Abrham 2, Vašák 2, Jelínek, Vobořil, Kraus – Havrda 2).

Oslava titulu byla parádní, krásná radotínská sportovní hala Věry Čáslavské se otřásala kladenskými gejzíry nadšení.

Titulem navíc nic nekončí, Adria se jako nový mistr probojovala do Ligy mistrů, která se nyní bude losovat a odehrána bude během jara. Na podzim se pak v Mekce sálovky v Kolumbii hraje mistrovství světa. Tomáš Abrham si už na jednom zahrál a jako nejlepší hráč Final Four má určitě šanci dostat se do nominace znovu. „Věřím, že nejen já, ale i další kluci z týmu. Trenér určitě viděl, že kvalitu mají také další hráči,“ dodal Tomáš Abrham.

Takže hodně štěstí v Lize mistrů a pro některé snad i Šťastnou cestu do Kolumbie!