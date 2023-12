/ÚVAHA/ Fotbalový SK Kladno v posledních letech mění trenéry pomalu tempem Sparty. Ta už toho správného našla a teď je otázkou, jestli se trefili také v ulici Františka Kloze. Vsadili ale na velkou jistotu – po letech se vrací Zdeněk Hašek.

Zdeněk Hašek se stal novým trenérem SK Kladno - jeho první trénink. . | Video: Deník/ Rudolf Muzika

Proč jistotu? Hašek má svoje soukromé problémy, bez nich by byl dávno v lize. Tak dobrý je trenér. Každopádně v ČFL a divizi úspěšnějšího kouče za poslední minimálně dekádu nenajdete. Na špici hrál skoro s každým, kde působil, ať to byly Žižkov, Vlašim, Kunice, Hostouň, Most nebo naposled Velvary. Tam vedl po podzimu ČFL a v MOL Cupu sahal po neskutečné senzaci, průniku Slovanu do čtvrtfinále mezi ligové giganty.

Dalším plusem Haška by mohlo být, že je Kladeňák. Jeho snem bylo jednou se domů vrátit a ukázat, že klubu může pomoci jako kdysi, když tady začínal u úspěšného dorostu, s nímž postoupil senzačně do ligy, nebo pak u béčka mužů už jako učeň slavného Miroslava Koubka.

Návrat po sedmnácti letech, dovede trenér Zdeněk Hašek Kladno do ČFL?

Na druhou stranu vychází v Kladně nejlépe možná s jediným mužem vedení, jenž paradoxně Kladeňákem není – manažerem Michalem Dymlem. Byli spolu na Žižkově a měli výsledky.

Dyml za Haškem bude stát, ale co ostatní? Je přece naprosto jednoznačné, že pokud nebudou táhnout v SK za jeden provaz, tak se jim postoupit nikdy nepovede. Jasné je to i Haškovi samotnému.

Čím tímhle úvahu zakončit? Postup je strašně těžká věc, zvlášť ve fotbale. V Kladně fungovala řada šikovných trenérů, ale jako poslední tady postoupil hádejte kdo? Ano, správně, Miroslav Koubek, už je to dvacet let. Zdeněk Hašek ho jako jeho žák může napodobit.

Modrobílý klub už to moc potřebuje.