Už čtrnáct dnů se připravují fotbalisté SK Kladno - vlastně až na další sezonu. Ta současná divizní byla ukončena, což je moc mrzet nemusí. O postup by se prali už jen těžko a spíše jim hrozily boje o záchranu. Do té nové chtějí být v lepší pohodě a chystají se i nějaké změny.

Jan Pejša - trenér SK KLADNO | Foto: Deník / Bohumil Kučera

"Na něčem pracujeme, ale je předčasné říkat na čem, necháme si to zatím pro sebe," usmívá se trenér Jan Pejša. Co není úplně tajemstvím je informace, že v divizi už by nerad pokračoval Václav Kalina, jedna z největších postav kladenského fotbalu posledních dvaceti let. Hráč, který si za Kladno, Mladou Boleslav a Bohemians zahrál i nejvyšší soutěž a v Kladně byl miláčkem fanoušků. V červenci mu však bude jednačtyřicet, takže už má i přes stále výbornou fyzičku nárok na konec kariéry či přesun do nějakého okresního mužstva. "Uvidíme, je to v jednání. Venca na SK zůstane, jen uvidíme, v jaké pozici," říká Jan Pejša.