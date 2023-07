„Pro nás to bylo super středeční vytížení se soupeřem hrajícím o patro výš. A vnímali jsme rozdíl živě, ne že se o tom jen bavíme. Byli jsme schopní navíc otočit 20 hráčů, což není proti takovému soupeři jednoduché, protože kádr sklepáváme do základní jedenáctky,“ mínil nový kladenský kouč František Douděra.

Ten byl od začátku na lavičce hodně slyšet a aktivně hrající Šnobl ho potěšil vedoucí branku, když s rozehrávkou hazardujícího brankáře Vitáska obral o míč a zavěsil. Gólman si tak dost možná zkoušku z Hostouně zkrátil, tohle byla špatná minela.

Tým ale zase zachránil po jednom z úniků v první půli nejnebezpečnějšího Kladeňáka Eichlera, toho velvarská obrana čapala hodně malátně. Eichler je jednou z šesti letních posil a hrály i další – na stoperu Hrubeš, na levém beku Barciaga, uprostřed zálohy Folprecht a na druhé straně Houha. Po obrátce naskočil také T. Pospíšil a po návratu z roční plzeňské štace ukázal, že zase o dost vyrostl.

Od kladenské mládeže až k reprezentaci. Trenér Drsek povede šestnáctku

Jinak však po změně stran vypadaly lépe Velvary. Nastřílely šest branek, ale dvě Leitlovy pro ofsajd neplatily. Posila z Boleslavi se radovala jen po dokonalé nabídce Chábery. Dvakrát se trefil i střelecký zabiják Vopat, ten promění všechno, možná i Rumburaka na havrana. V poslední minutě mu ale hattrick ukradl výborně brankář Pettík, pak už sudí Kindl foukl do píšťalky naposledy.

Už předtím ale odpískal za stavu 3:1 také dvě kladenská snížení, po akci Šnobla to byl T. Pospíšil a po rohu Procházky nádherně trefil hlavičku ex-velvarský Kafka.

Zdroj: Deník/ Rudolf Muzika

V tu chvíli vyrovnal na 3:3, jenže za chvilku hosté faulovali a z penalty jistil výhru Slovanu Richter.

„Velvary nás odhalily víc než přeborová Kopanina a to je dobře, protože s takovými protivníky se chceme střetávat,“ uznal František Douděra.

Obrazem: Jak se slavila sedmdesátka na kladenském Slovanu

Jeho protějšek Zdeněk Hašek byl rád za kvalitní zápas. „Proti nám stál pohyblivý a agresivní soupeř, který chtěl získávat balón, což pro něj v jeho soutěži bude asi dost důležité. A moc běhavějších týmů než jsme my proti němu stát nebude,“ mínil Hašek. U svého týmu viděl nedostatky i dobré věci. „Padlo hodně branek, přišlo hodně lidí, nikdo se nezranil, takže dobrá příprava.

Co se týče zužování kádru, bude masivnější u Velvar. „U nás už to budou jen dva fotbalisté, aby nás bylo osmnáct. Nepotřebujeme mít kvalitu roztaženou od prvního do dvacátého třetího hráče,“ řekl Douděra, zatímco Hašek vyhlásil konec čtyř borců. „Od nich se mi to nelíbilo, nicméně od toho přípravné zápasy jsou. Verdikt ale řeknu první samozřejmě jim, aby si mohli najít pro sebe vhodnější kluby,“ odmítl jmenovat.

Slovan Velvary – SK Kladno 4:3 (0:1). Branky: Vopat 2, Leitl, Richter (PK) – Šnobl, T. Pospíšil, Kafka. Rozhodčí: Kindl. Diváků: 250.