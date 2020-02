V Rynholci přálo fotbalistům počasí, na fotbal bylo téměř ideálně. I proto obě strany předvedly docela zajímavý výkon. Lehkým favoritem mohly být Teplice, které hrají o soutěž výš než Kladno (ČFL, sk. B), ale na hřišti bylo lepší Kladno. Hlavně jeho zkušená obrana zakopala výborně a nepouštěla soupeře téměř do žádných šancí.

Do vedení poslal Kladeňáky mladičký klenot sestavy Pospíšil, který se prosadil po individuální akci a zakončil přesně. Pak ale domácí tým chyboval v rozehrávce a to už ani výborná obrana chytit nedokázala – 1:1.

Rozhodnutí přišlo až v poslední dvacetiminutovce. Po rohu se nejvýš dostal kladenský zadák Nosek a hlavou trefil neomylně.

Výhra pochopitelně potěšila i trenéra SK Kladno Jana Pejšu. „Na to, že šlo o první přípravný zápas a lehkost pohybu ještě všem schází, tak to nebylo špatné. Kluci to poctivě odmakali, soupeře vyjma gólu nepouštěli do žádných šancí. Ale pochopitelně tam byla i spousta nevynucených chyb, určitě máme na čem pracovat,“ hodnotil duel kladenský kouč, který protočil všechny hráče z kádru a šanci dostali i mladíci Donát či Šnobl.

SK Kladno – FK Teplice B 2:1 (1:1). Branky SK: Pospíšil, Nosek.

Kladno: Vokoun – Kalina, Javorek, Hanzlík, Nosek – Donát, Holub – Čížek, Tóth, Pospíšil - Kraus. Střídali Stříška, Pechr, J. Růžička, Procházka, Šnobl.