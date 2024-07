V létě sice posílily oba týmy, ale Kladno šlo přece jen víc do kvality, na jeho nabídky slyšeli hráči z prověřených klubů či akademií, k tomu šikovní zahraniční borci. I proto byl rozdíl ve hře razantní, a to už od prvních minut. V poločase vedli domácí 5:0, když se poprvé a hned dvakrát prosadila velká posila do středu zálohy Kozel, skórovali tradiční střelci Jakab, Pospíšil, ale také mladý Fojt z Dukly.

To je zajímavá postava, protože je to Slaňák, bydlí kousek od hřiště a domácí ho chtěli v létě do týmu. Byl pro, ale pak se ozvalo Kladno a s ním vyšší ČFL…

Šancí měla dost i druhá sestava, která naskočila po obrátce, ale už vstřelila jedinou branku Korejcem Shinem, jemuž se v přípravě ohromně daří. "Vraždění neviňátek," ozývalo se z domácího tábora, ale slánské stesky jsou přehnané, Kladno je aktuálně dál a v kvalitě, v jaké bylo naposledy někdy před jedenácti a možná i více lety.

Trenér Kladna Zdeněk Hašek tak mohl být spokojen téměř stoprocentně. „Vždycky se najdou chyby, ale já na to koukám pozitivně, protože tým pracuje tak, jak je podle mne před startem ČFL nutné. Už hrajeme věci nacvičené v tréninku, na druhu stranu pořád opakuji, že jsme ještě nehráli s týmem ČFL vyjma Benátek, které jsou nováčkem jako my,“ upozornil po několikáté kouč Kladna.

Líbilo se mu ale víc věcí, ať už to bylo zaujetí jeho hráčů pro hru za každého stavu, hezké góly, velmi slušně zaplněné tribuny, ale také přivítání od slánského vedení i hráčů, kteří z Kladna do Slaného v poslední době odešli a že jich bylo dost.

Haškův kamarád Jiří Veselý coby trenér Slaného musel uznat sílu protivníka. „Kladno bylo ve všech aspektech hry lepší, zejména do poločasu hrálo výborně a myslím si, že budou patřit ke špičce ČFL. U našich kluků si cením, že po přestávce ani za hrozivého stavu zápas nevypustili a dokonce měli nějaké šance. Soupeř jich měl ale daleko víc,“ přiznal Veselý, podle něhož je pozitivem také kondiční nálož, jakou jeho tým proti pohybově vyspělým borcům soupeře zvládl.

V sobotu oba celky budou hrát znovu: Slaný hostí Rokycany (10:15), Kladno nastoupí až v Nehvizdech proti Pěnčínu (14:00).

SK Slaný – SK Kladno 0:6 (0:5). Branky: Kozel 2, Fojt, Jakab, Pospíšil, Shin.

Slaný: Sedlák – Vovk, Javorek, Ryska (46. Břeh), Abrham – Veselý (46. Ceccarelli), Balšánek, Kafka (46. Sekanina), L. Pospíšil, Dejčmar (46. Nádeníček) – Novotný.



Kladno (I. poločas): Smrkovský – Hrubeš, Rendla, Rubeš – Fojt, Buneš, Dike, Kozel, T. Pospíšil – Jakab, Tesař.



Kladno (II. poločas): Naimann – Borák, Kolářský, Hrdlička – Houha, Eichler, Kalina, Se Ho, Shin – Šíma, Šnobl.