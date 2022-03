Každopádně už s novým trenérem, měsíc před koncem ne zrovna povedené přípravy vystřídal Slováka Dušana Bindera domácí Jan Procházka. Bývalý ligový borec přišel od mládeže a co je zajímavé, tým vede s bratrem Tomášem, jenž už je nějaký čas asistentem.

„V kádru jsou samí poctiví kluci, jimž chci nabídnout poctivý přístup. Rozhodně nebudu chtít být nějak zlý, ale zase je jasné, že nemohu nechat někomu něco zadarmo. V klubu jsme jak ve vedení, tak v týmu skoro samí Kladeňáci a myslím, že se můžeme posunout,“ věří nový trenér, který sází na kladenské srdíčko a dobrou partu.

Tým bude silnější než na podzim. Výraznou posilou je dotažený návrat Michala Rendly z Rakovníka, to je stoper ligových kvalit a není ještě starý. Do brány získalo Kladno na přestup Filipa Pettíka z Mostu, Dukla pak Kladnu uvolnila nadějného Daniela Dostála, který se naposledy zkoušel prosadit v Hostouni.

„Samozřejmě bychom rádi postoupili už teď, ale nabrali jsme ztrátu (sedm bodů na vedoucí Neratovice, o dva méně měl před jarem Most/Souš) a realitu známe. Spíš chceme dát tým ještě víc dohromady a útočit v příštím ročníku. Posily jsme vybírali i s ohledem na to,“ říká manažer Petr Brabec, jehož tým hraje proti téměř všem silnějším protivníkům venku s výjimkou Neratovic.

Tým zahájí jaro v Březové, ale to není přesné, protože ta duel přehodila na umělu trávu do blízkého Sokolova. Hraje se v sobotu v 10:15 hodin. Doma se Kladenští představí hned další týden v očekávaném magnetu s Neratovicemi (19. března v 10:15).

Umělá tráva je nachystána, co NSA?

Kladno už pár let plánuje rekonstrukci zastaralého umělého trávníku, který slouží téměř dvacet let a zápasy se na něm hrát nedají. Týmy SK Kladno ještě k utkání už roky až do poměrné vzdáleného Rynholce.

Pomoc přislíbilo město a hlavně se Kladenští zapojili do programu Národní sportovní agentury. Na její rozhodnutí se čeká. "Máme vybranou firmu, máme s ní podepsánu smlouvu o díle, čeká se jen na schválení finančního příspěvku NSA," vysvětluje Petr Brabec.