Zdroj: Deník/ Rudolf Muzika

Zápy přidaly až pak a trochu šťastně otočily díky dvěma tečím, na které neměl brankář Cimrman nárok. Kladenský kouč Jan Procházka se navíc hodně zlobil na rozhodčího, že před čtvrtou brankou nepískl zákrok na Holuba.

Porážka by byla pro Kladno krutá a odmítli ji centrující Šíma a těžkým kopem zakončující Veiner, jenž mezi kanonýry nepatří, ale tady ukázal opak.

"Že dáme pět gólů je sice pěkné, ale že jich pět dostaneme, to je něco šíleného. Lidi se možná bavili, ale trenéři méně," kroutil hlavou trenér Záp Petr Vrabec, někdejší fantastický plejer Sparty, který trápil i velkokluby včetně Barcelony. Vzadu mu scházel hlavně důraz. "A nelíbilo se mi, že jsme si za stavu 2:0 mysleli, že se nemůže nic stát. Prohrávali jsme osobní souboje, neudrželi míč. O tomhle si budeme muset v kabině promluvit, ale ještě si nechám projít hlavou, co přesně klukům povím," pokračovala letenská legenda, před kterou se Kladeňáci možná chtěli ukázat a povedlo se jim to: "Ukázali nám dost, mně určitě - nevím, jak hráčům. Hráli jednoduše, vzadu na tři obránce a nebáli se. Kopali moc dobře," uznal Petr Vrabec.

Domácí Jan Procházka svoje svěřence hlavně chválil, mrzelo ho jedině to, že některým brankám mohli zabránit. "Přišlo mi, že některé góly jsme jim moc usnadnili, nicméně jinak to bylo příjemné překvapení. Dostali jsme se z 0:2 na remízu, to se cení. Druhá půle byla nahoru dolů a i od nás tam byla dopředu kvalita a pěkné akce. Chválím celý tým, zase to odmakali a nic nevypustili. Možná se chtěli ukázat před kvalitním soupeřem a to se jim podle mne povedlo," dodal Jan Procházka.

Kladno - Zápy 5:5 (2:2). Branky Kladna: Šnobl 2, Kafka, Šíma, Veiner.



Kladno (I. pol.): Pettík - Abrham, Javorek, Noll - Balšánek - Čermák, Růžička, Slabý, Dostál - Kafka, Šnobl.



Kladno (II. pol.): Cimrman - Klvaň, Rendla, Kolářský - Procházka - Daníček, Holub, Blažek, Veiner - Šíma, Kafka (Šnobl).