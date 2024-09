Trenér Zdeněk Hašek jak už to v poháru bývá nasadil hráče, které jinak do základní sestavy zařazuje málo nebo vůbec. A těm se nedařilo, na favorita zápasu od začátku nestačili. Úvodní nápor zakončil po deseti minutách hlavou nedůrazně krytý Černý, na konci první půlhodiny pak domácí vnikli do vápna a tam ještě kombinovali – Červenkova pozice už byla tutová na 2:0. V závěru poločasu už totálně rozklíženou obranu Kladna potrestali v krátkém sledu po sobě Richter a opět Červenka.

O postupujícím do další fáze MOL Cupu se zdálo rozhodnuto, a spíš šlo už jen o to, kolik domácí nastřílí ještě gólů, nebo zda se hosté vzchopí a zabrání ostudě. Stalo se to druhé!

Trenér Hašek poslal na hřiště opory Pospíšila, Jakaba, Tesaře a Buneše a právě Jakab snížil na 4:1 (65.).

Přesto se ještě pět minut před koncem nezdálo, že by se něco zajímavého mohlo přihodit. Jenže fotbal dokáže nabídnout někdy senzační obraty a situace.

Pět minut před koncem se dopustila málo vídané souhry hry obrany Ústí a Jakab dostal tak pohodlnou pozici, že jen těžko mohl minout.

Z hlediště se ozvalo ústecké: Proberte se!, ale nestalo se, naopak vzápětí Jakab z penalty za jasný faul na Tesaře dal už na 4:3!

Kladno se ocitlo ve zcela rozdílné úloze než v sobotu doma s Chlumcem, kdy málem ztratilo náskok 3:0.

Ve druhé nastavené minutě se v jasné šanci objevil nováček z Dukly Krejčí, ústecká obrana jeho pokus zblokovala na roh, ale z něj udeřil Tadeáš Pospíšil – 4:4!

Radost Kladeňáků byla obrovská, ale zkazil ji penaltový rozstřel. Ten už Ústí zvládlo dokonale, když brankáři Naimannovi nedal ani jeden z pěti exekutorů šanci, naopak hostující Pospíšil mířil vysoko nad a Eichlera v páté sérii vychytal brankář Němec.

A tak si další kolo poháru přece jen zahraje favorit.

„Penalty už jsou loterie, ale jsme samozřejmě rádi, že jsme se na soupeře takhle dotáhli. Kluci za to zaslouží respekt, ukázali velký charakter,“ uznale pokyvoval trenér Kladna Zdeněk Hašek.

Sympatické bylo, že vinu neházel na borce, kteří hráli v první půli a nedařilo se jim. „To je pravda, ale jsou to kluci, kteří zatím buď nehráli vůbec, nebo naskakovali během zápasů, teď proti nim stála nabitá sestava Ústí, kde každý hráč prošel ligou. Kluci aspoň viděli, kde mají rezervy, kde se musí zlepšovat a na čem mají pracovat. I oni mají charakter a je na nás, abychom z nich dostali to nejlepší, co v nich je,“ dodal Zdeněk Hašek.

Jeho tým nyní čeká výjezd do dalekých východočeských Živanic. Hraje tam v sobotu.

Trenér Zdeněk Hašek hodnotí zápas v Ústí pro klubový web SK. | Video: Adam Cimrman

Viagem Ústí nad Labem – SK Kladno 4:4, na penalty 4:3 (2:0). Branky: 9. Černý, 27. a 42. Červenka, 41. Richter – 65., 85. a 86. z PK Jakab, 92. Pospíšil. Rozhodčí: Severýn – Melichar, Hamouz.

Ústí nad Labem: Němec – Čítek, Richter, Červenka (46. Vinicius), Černý (46. Tureček), Novotný (46. Marquinho), Kodad (46. Ugwu), Žežulka, Kott, Čičovský, Kučera (66. Tomšík).

Kladno: Naimann – Krejčí, Gluski, Kolářský, Fojt (46. Jakab) – Borák, Dike, Kozel (46. Buneš), Park (37. Eichler) – Šnobl (46. Tesař), Šíma (46. Pospíšil).