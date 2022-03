Kladno vsadilo na dvě odlišné jedenáctky a to ještě dali trenéři volno zkušené dvojce Balšánek – Holub, kterou zkoušet nepotřebují. Zahrálo si skoro celé béčko, a ta na střídačce bylo trenérů víc jak u extraligových Rytířů. „Protože to bylo i béčko a my chceme táhnout za jeden provaz, tak šli na lavičku všichni trenéři,“ vysvětlil kouč áčka Jan Procházka.