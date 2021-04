Svoje vize jim představili zájemci z řad F-evoluce, kteří hodlají kandidovat do výkonného výboru SKFS.

Byli mezi nimi hlavně zástupci z Příbramska, zkušený trenér mládeže a otec českého reprezentanta Antonín Barák starší, nový šéf okresního svazu v Příbrami Pavel Chán a předseda Spartaku Příbram Vladimír Králíček.

„Zatím nešlo o nic oficiálního, z pozvaných klubů si vyslechlo nové kandidáty a jejich plány devět klubů. Hlavním cílem nových tváří je, aby jednotlivé okresy byly po volbě prošity stejnou nití, aby spolupracovaly na všech úrovních, ať je to mládež, rozhodčí nebo disciplinárka,“ popsal předseda Baníku Švermov David Nedvěd, který na post předsedy OFS Kladno za F-evoluci také kandidoval, ale proti dosavadnímu šéfovi organizace Petru Blažejovi neuspěl.

Svého volebního soka prý pozval, ale ten nedorazil. Kladno navíc nemá jako největší město v kraji mezi kandidáty do výkonného výboru ani jednoho zástupce, což nejen Nedvěda zaráží.

Dosud zde působil právě Petr Blažej, ale před časem prohlásil, že v kraji už působit nechce. „Kladno by pochopitelně svého kandidáta mít mělo, ale zatím se neobjevil nikdo, kdo by vstal a řekl, že do toho jde. I tak jsme jako F-evoluce rádi, že se povedlo minimálně narušit chapadla chobotnice, která tady vládla doteď. Skončili pánové Liba i Blaschke, to je pro fotbal naděje, i když to bude chtít ještě hodně práce,“ dodal David Nedvěd.