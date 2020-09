Favorit druhého kola Mol cupu, prvoligový celek pražských Bohemians 1905, potvrdil na hřišti třetiligových Velvar poprvé svou roli už ve třetí minutě.

Mol cup, 2. kolo: Slovan Velvary - Bohemians 1905 (0:2) | Foto: Jan Sláma

Nečasovu přihrávku pod sebe uklidil za Měsíčkova záda Květ. V dalším průběhu zápasu však hostitel rozhodně nehrál podřadnou roli, ale do zakončení se ne a ne dostat. Definitivní tečku za postupem do dalšího kola udělali Pražané po hodině hry, kdy Novák z hranice velkého vápna prostřelil vše, co mu stálo v cestě.