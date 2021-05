Pro doplnění dodejme, že největší kladenský klub SK Kladno tentokrát nebyl vylosován a jeho zástupce na valné hromadě nebude.

OFS Kladno bude zastupovat jeho šéf Petr Blažej, který svou pozici při nedávné valné hromadě okresu Kladno obhájil. Hlas dá Karlu Poborskému. Už proto, že právě on jako jediný ze všech požádal zástupce kladenského svazu o osobní schůzku. „Předložil nám tam svoje vize a ty se nám hodně líbily. Hlas dáme jemu,“ má jasno Blažej.

Také velvarský Slovan, dlouhodobě nejúspěšnější klub Kladenska, alespoň výsledky A týmu, dá hlas Karlu Poborskému.

A někdejší hvězdu národního týmu, Manchesteru United, Benfiky Lisabon, Lazia Řím, Slavie i Sparty, si vybral také Sokol Hostouň.

„Karla Poborského podporujeme od prvopočátku. Vnímáme práci, která je za ním ve fotbalovém hnutí vidět – počínaje budějovickým Dynamem a konče jeho současným angažmá na FAČRU v oblasti mládeže. Jsou nám blízké také jeho názory na obrodu fotbalu a cesta kterou se chce vydat,“ hlásí předseda Sokola Jiří Hondl.

Doplňuje, že Poborský se prý také jako jediný z kandidátů na předsedu po celou dobu neuchýlil k populistickým obecným řečem o ničem. „Věnoval čas tomu si sednout a naslouchat našim názorům a konečně jako jediný kandidát nekličkoval, neschovával se, nezvažoval, ale šel s kůží na trh a jasně řekl, že chce být předsedou na další období,“ dodal rozhodně Jiří Hondl.

To slánský předseda Zdeněk Hořejší se kloní spíše k muži, který nebyl hráčskou hvězdou jako jeho protivníci Karel Poborský a Vladimír Šmicer, ale zato se pohybuje v exekutivě vrcholného evropského fotbalu a pěkně dlouho – Petr Fousek. „Za mě to bude on, ale moje rozhodnutí se ještě může změnit, v týdnu mám naplánovány další schůzky, mimo jiné i s šéfem Slavie panem Tvrdíkem,“ prozradil Hořejší.

Koho skutečně zvolí kandidáti z celé ČR, to se dozvíme 3. června v Nymburce. Kromě Poborského a Fouska pokouší svoje štěstí také další bývalý reprezentant Vladimír Šmicer.