„Jsem rád, že mne Kladeňáci a jejich předseda Petr Blažej pozvali a mohli jsme napravit tenhle rest,“ usmíval se Tomáš Neumann, jehož rest to ovšem není, protože v roce 2020 ještě ve funkci nebyl. Přiznal, že lidí jako je Jan Zatloukal si ohromně váží. „Mám jenom respekt a úctu, tihle lidé jsou fotbalu oddáni a věnovali mu celý život. Je správné, že je oceňujeme,“ je přesvědčen Tomáš Neumann.

Foto: Brandýsek vstal z popela, ale nakonec v něm zase skončil

Jan Zatloukal se jen usmíval, ale byl i naměkko. „Dělám to padesát let a doteď mi nikdo nepoděkoval. Je to příjemné,“ přiznal s povzdechem, jak moc mu chybí zesnulý František Červenka, další skvělý chlapík, který toho pro různé komise nejnižšího okresního fotbalu tolik zvládl.

Zdroj: Deník/ Rudolf Muzika

A co dělá Jan Zatloukal dnes, když v jeho milované Kolči fotbal k jeho smutku skončil? „Sekám hřiště a pak jezdím po fotbalech po okolí. Funguje tam spousta klubů a nemusím se nervovat. V Kolči možná dají dohromady nějaké děti, to by mi udělalo radost,“ dodal muž, který byl srdcem slavného Slavoje Koleč z 90. let, kdy hrál v krajském přeboru.

Nejvíc času ovšem strávil v okresním fotbale, jemuž by rád pomohl také Tomáš Neumann. „Objíždím OFS a poslouchám jejich problémy. I my na kraji připravujeme nějaké novinky právě pro okresy, protože právě tam je zázemí, tam fotbal vzniká a je tam finančně nedoceněný. Proto mu potřebujeme sehnat peníze, aby nám neumřel,“ zakončil předseda Středočeského krajského fotbalového svazu.