Nejprve nastoupili žáci, jimž citelně scházela dvojice ofenzivních opor Adam Dhouieb a Jan Tomášek. I proto Hostoun nakonec padla 1:3, ale na vině byly spíš individuální chyby protože celkový výkon se trenérovi v jeho hodnocení líbil. Hostouň svědomitě bránila lépe kombinujícího soupeře a po změně stran šla dokonce do vedení. Hezkým lobem, jaký zkouší docela často, se prosadil Dražan.

Zdroj: Bohumil Kučera

Jenže vzápětí Sokol nabídl Spartaku vyrovnání zbytečnou penaltou a další dvě hrubky značily vedení dobře hrající Příbrami 3:1. Tak tak vrátila Hostouni podzimní porážku 1:3 z krajského přeboru, kde tým z Kladenska drží skvělou čtvrtou pozici.

„Soupeř hrál velmi dobře a vyhrál zaslouženě, nicméně jsme zbytečně udělali fatální chyby a sami neproměnili některé šance. Ofenzivní hra byla poznamenána neúčastí Adama (Dhouieba) a Johnyho (Tomáška),“ konstatoval ve svém hodnocení Jaromír Boháč.

Dorostenci do 17 let, spojení s Baníkem Švermov, ho výsledkem potěšili, nad Spartakem Příbram vyhráli 3:0 dvěma trefami Maršouna a jedním Kašpara. Po celé utkání byla Hostouň/Švermov o něco lepší, výsledek byl zasloužený. „Hráli jsme dobře v záloze a ve druhém poločase vyzkoušeli nové rozestavení. Chci všechny pochválit za to, jak zápas zvládli. Za zmínku stojí i fyzická kondice a dobré výkony hráčů,“ hledal pozitiva Jaromír Boháč.