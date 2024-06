Tomáši, jste s bezbrankovou remízou spokojeni?

Myslím, že musíme být, když vezmu v úvahu, že soupeř šel jednou skoro sám na bránu. Podržel nás gólman Spilkič (Spilka) jako skoro v každém zápase, to už je taková rutina. Takže 0:0 bereme, i když si myslím, že ke konci zápasu jsme možná mohli nějakou akci dotáhnout do gólového konce. Nezachovali jsme tam klid, který bychom jindy možná zachovali, ale dá se to pochopit. Byl to náročný zápas.

Trenér Vasil Boev před vaším týmem smekl, protože jste byli na pozvání sponzora několik dnů na Rhodosu a trénovali jste vlastně jen jednou…

Kdepak, my jsme měli na Rhodosu normální soustředění, třífázové tréninky, každé ráno výběh, odpoledne hřiště a večer posilovna, takže nevím, co to trenér povídá… Samozřejmě si dělám legraci, bylo to krásné zakončení dlouhatánské povedené sezony. Tím bych za pozvání chtěl poděkovat Pepovi Švejdovi, ale i všem dalším, kdož se na akci podíleli organizačně. Byla tam skvělá parta, vždyť nás odjelo osmnáct, chyběli snad jen dva tři kluci. Je to důkaz toho, že tým drží pospolu, i proto po povedeném podzimu udržel v tabulce první místo.

Najdete v sobě ještě sílu potrápit v sobotní odvetě Slavii B?

Myslím, že ano. Sobota bude asi náročnější než dnešek, i když by to mělo být naopak, ale teď jsme hráli doma, loučili se s fanoušky, venku to bude jiné. Navíc se hraje dopoledne, na to nejsme moc zvyklí. Ale opakuji, že podle mne spolu držíme jako tým a jako takový máme šanci uspět i tam. Přece jen jsme sice vyhráli ČFL, ale jen jednu skupinu. Chceme jí vyhrát celou, na druhou stranu je tady výborná Slavie, která nasadila mladé hráče, ale musím uznat, že tak jako oni nás neprověřil žádný tým ze skupiny B.

A co vaše fotbalová budoucnost, v kuloárech se mluví o tom, že o vás je ze současného kádru snad největší zájem a nabídek je spousta?

Vybráno ještě nemám, řekl jsem, že to budu řešit až po úplně posledním zápase. Nějaké oťukávačky tam jsou ze strany několika klubů, ale musím počkat a mít na to klid. Přece jen jsme byli na tom Rhodosu, k tomu trénink, zápasy baráže, práce, do toho vám volají zástupci klubů. Já musím přemýšlet, aby mi to dávalo smysl a aby to nebylo nějak daleko, přece jen už mi není devatenáct. Ale samozřejmě to řeším a nechte se překvapit.