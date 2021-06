Krásná bitva Nenyho Nanuků s Tesařovým Brandýskem na závěr. Jak dopadla?

/FOTOGALERIE/ Překvapení se nekonalo, do semifinále futsalového Memoriálu Petra Slance míří trojice favorizovaných celků. Už jistý Nanuk All Stars Slaný I., který si postup zajistil již před týdnem, doprovodí do semifinále Vlk team Slaný a TJ Byšice. O posledním semifinalistovi se rozhodne příští týden v souboji druhých.

Memoriál Petra Slance ve Slaném. | Foto: Okresní svaz futsalu

Ve skupině B se čekalo, zda opět povede dobře z ligových hráčů sestavený Vlk Tým Libora Volfa. Ten měl nečekané problémy proti mladému celku Dobřichovic, když mu ke klidu nestačil ani náskok 4:0. Vlků bylo málo, nemohli střídat a vlastně pořád hráli power play. Brankář Jiří Veselý byl tak rozkurážený, že dal čtyři brány - to je u gólmana perlička. Přesto hoši od Berounky pořádně stahovali a nakonec padli těsně 4:5. V dalších dvou duelech už Vlk tým i Dobřichovice uspěly v pohodě nad omlazenými bojovníky z Unionu Slaný. TJ Sokol Dobřichovice – Vlk team Slaný 4:5 (0:3, Širjaev, Rada J., Babiak, Román – Jaráb 2, Veselý, Abrham, Volf), Vlk team Slaný – FK Union Slaný 10:3 (6:0, Vašák 4, Veselý 4, Abrham, vlastní – Paluba, Hartman, Malec), FK Union Slaný – TJ Sokol Dobřichovice 0:6 (0:3, Velebil 3, Šyrjaev 2, Plzák). Konečná tabulka skupiny B 1. Vlk team Slaný 4 4 0 0 26 : 8 12 2. TJ Sokol Dobřichovice 4 2 0 2 15 : 13 6 3. FK Union Slaný 4 0 0 4 5 : 25 0 Skupina C byla nejvyrovnanější. Vyhrál ji host z Mělnicka - Byšice, které pro turnaj získaly i borce i prvoligového Olympiku Mělník, ale zbylé dva týmy favorita pozlobily. Nejprve Brandýsek, jenž dorazil bez hráčů na střídání, ale oproti prvnímu kolu měl gólmana a také kapitána Tesaře. I díky jeho hattricku vedl o dvě branky a Byšice byly rády za remízu 5:5. Naprosto shodným výsledkem skončil i další zápas Byšic proti Nanuku II. S tou změnou, že tady byl slánský výběr Nenada Hrubika ve skóre celé utkání pozadu a dorovnával. Bod mu nakonec zajistil nestárnoucí Michal Kozelka proměněnou desítkou. Poslední souboj pak byl bitvou o druhé místo naděje. Parádní bitva dopadla lépe pro Brandýsek. F.C. Brandýsek – TJ Byšice 5:5 (4:3, Tesař 3, Kroc P. 2 – Novotný 3, Lauda 2), TJ Byšice – Nanuk All Stars Slaný II 5:5 (3:2, Lauda 2, Holina 2, Hnízdil Dom. – Mrština, Kuba, Kuhn, Kozelka, vlastní), Nanuk All Stars Slaný II – F.C. Brandýsek 4:6 (2:4, Kuba 2, Kozelka, Eichler – Kroc P. 3, Kroc L. 2, Houha L.). Konečná tabulka skupiny B 1. TJ Byšice 4 2 2 0 23 : 16 8 2. F.C. Brandýsek 4 1 1 2 14 : 16 4 3. Nanuk All Stars Slaný II. 4 1 1 2 13 : 18 4 Nejlepším střelcem turnaje je zatím s devíti přesnými zásahy Pavel Novotný (TJ Byšice), o branku méně pak vstřelil Přemysl Bouška (SK Omask Kovo Kladno). O třetí příčku se dělí hned trio futsalistů se sedmi přesnými trefami - Michal Jaráb, Petr Klusáček a Jiří Lauda. Už byly nalosovány dvojice pro semifinálové duely memoriálu, které se odehrají v pondělí 14. srpna. První dvojici tvoří Vlk team Slaný a vítěz turnaje druhých, který se uskuteční o týden dříve. Ve druhém semifinálovém utkání se pak utkají TJ Byšice s výběrem Nanuk All Stars Slaný I.