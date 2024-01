„Začal jsem v šestnácti, skončil ve třiceti. Vím, že je to docela krátká kariéra, ale já v ní dokázal dojít až do ligy, o tom se mi zpočátku ani nesnilo,“ říká Krejsa, který má s manželkou Bárou už dvě děti a loni v dubnu složil advokátní zkoušky. Zaměstnání ho začalo časově stahovat víc než dříve a to převážilo. „Dokud jsem byl koncipient, tak jsem práci, rodinu a pískání zvládal. K tomu jsem vedl u nás v Hostouni školičku pro nejmenší fotbalisty, kam už nastupuje můj starší syn. Teď jako advokát už mám času podstatně méně a s narozením druhého potomka jsem došel k tomu, že už dál na vrcholové úrovni pískat nebudu,“ dodává.

Celkem odřídil v nejvyšší soutěži 13 zápasů, další pak ve druhé lize. Nejvíc předloni na jaře, to jich bylo mezi elitou celkem devět. Pak počty slábly, i to ho v rozhodnutí postrčilo. „To ano, ale rozhodně necítím žádnou zášť nebo naštvání. Naopak si vážím komise rozhodčích FAČR, která se se mnou oficiálně rozloučila,“ odmítá zlobu na adresu asociace.

V hlavě mu zůstane hlavně jeho vůbec první zápas na hřišti Baníku Ostrava, kde hostovaly Teplice. Největším zážitkem je pak derby Slavie – Sparta z března 2022. Sešívaní tehdy vyhráli 2:0. „Já byl jen čtvrtým rozhodčím, ale strávil jsem celý víkend s trojicí polských arbitrů a byla to škola a zážitek. Vždyť hlavní Szymon Marciniak později řídil finále mistrovství světa i finále Ligy mistrů, těžko byste v té chvíli našli někoho lepšího. Na tenhle doprovod nezapomenu do smrti,“ má jasno Josef Krejsa.

Ten se od fotbalu úplně odstřihnout nehodlá. Jeho tchánem je šéf Sokola Hostouň Jiří Hondl a ten prý hned jak se dozvěděl Krejsovo rozhodnutá skončit s píšťalkou, tak vymýšlel, jak ho zapojit zpátky do klubu. Vždyť před časem tady byl šéftrenérem mládeže. „Uvidíme, co bude. Každopádně bych se rád věnoval vzdělávání mladých rozhodčích a třeba si v budoucnu zapískám okresní soutěže, jiné už ne. Co se trénování týče, když bude čas, nezříkám se ani toho. S dětmi mě to vždycky bavilo a jak jsem už říkal, s fotbalem začíná můj syn,“ předestírá svoje plány.

Uvidí se také podle potřeb rodiny, i když manželka Barbora mu byla vždycky oporou a děkuje jí za to. „Kdysi, když mi bylo sedmnáct a jí teprve patnáct, mě podpořila a vlastně pošoupla v kariéře, protože tehdy jsem nevěděl, jestli mám přijmout posun z okresu do kraje, natož se pokoušet dostat jako rozhodčí ještě výš, třeba až do ligy. A teď, když jsem končil, nijak na mne při mém rozhodování nenaléhala. Za to vše jí děkuji,“ dodal Josef Krejsa.

Už tedy ne prvoligový fotbalový rozhodčí, ale muž, z něhož fotbal na celém Kladensku může mít dál užitek.