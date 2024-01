Doksy za sebou mají úžasný rok 2023. Na jaře se dostaly ze zdánlivě bezvýchodné situace a zachránily krajský přebor, na podzim už patřily k jeho špičce. Na to by chtěly navázat. „Loni se nám osvědčilo, že jsme přípravu začali hodně brzy, tým na tom pak byl fyzicky výborně. I proto jsme se rozhodli to zopakovat,“ říká Škvára, nicméně jedním dechem přiznává, že někteří borci „kafrali“.

Všichni ale nakonec uznali, že je lepší vyhrávat než prohrávat a bez tréninku je v krajském přeboru možná jen druhá varianta, pokud si tedy neseženete ex-ligové borce a i ti se musí udržovat.

Na soustředění k Zadovu a Churáňovu vyrazily Doksy bez několika opor, které už v klubu pokračovat nebudou. Už delší čas se ví o konci brankáře Jaroslava Tesaře, který jako kouč převzal gólmany v SK Kladno a z důvodu pracovního vytížení se hráčsky vrátí do mateřského Brandýska, který hraje okresní přebor a nemusí tam trénovat.

Do USA míří za studiem Václav Prošek, ale největší ztráty jsou uprostřed pole. Dvojice kamarádů Pavel Dlouhý – Radek Neumann opouští republiku a další osudy spojí s nižší soutěží v Německu. „Radši budou hrát okresní přebor,“ trochu mrzí kouče Martina Škváru, ale ví, že také on kdysi do Německa za fotbalem jezdil a hlavně – za oba borce jsou jeho Doksy schopné sehnat náhradu.

„Dlouhán tolik nehrál a málo trénoval, ale Radek Neumann kopal základ, tam to bude složitější. Nicméně nějaké vyhlédnuté náhrady máme, jen to není ještě do novin. Až to bude dotažené, dáme vědět,“ slibuje trenér.

Na postu brankáře přece jen Doksy měly mírný přetlak, proto Jaroslav Tesař tolik scházet nebude. Tým už roky spoléhá na jiného veterána Zdeňka Čendu Kieryka a před časem získal ohromný prospekt, jednoho z nejtalentovanějších gólmanů široko daleko Josefa Švarce.

Soustředění na Šumavě se nezúčastní ani další zásadní postava klubu, ex-ligový Josef Galbavý. Populární "Čepi" však chybí spíš ze zdravotních důvodů, v rodině se mu vyskytl covid a jeho průběh je těžší. „Jinak ale s Pepou počítáme, je to opora týmu,“ říká Martin Škvára.

Ten je při své aktuální nemoci rád, že má výborné spolupracovníky. Přípravu vede specialista na kondici Tomáš Procházka, tomu pomáhají Adam Dunaj a Jiří Kafka.

Přípravné zápasy si Dokesští naplánovali tři, všechny v Praze. Hrát budou na umělkách Tempa, Střešovic a Zličína. Jeden termín si nechal Martin Škvára volný pro případnou nabídku nějakého kvalitního soka.

A jak zvládne sedmý tým podzimní tabulky jarní část krajského přeboru? Druhé místo je blizounko, jen tři body, o motivaci tak má moderní klub s moderním areálem postaráno.