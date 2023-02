Kvíz: SK Kladno dnes slaví 120 let, co víte o jeho historii?

Největší kladenský fotbalový klub SK Kladno slaví ve středu 15. února 120. výročí svého založení. V různých érách se dotýkal hvězdného fotbalového nebe, střetával se se slavnými kluby, hrál před ohromujícími návštěvami, vyprodukoval stovky velkých talentů. Prošel si však i mnoha pády, z nichž se těžce sbíral. Vždycky se mu to povedlo a všichni věří, že se mu to povede i teď. Zkuste se teď chvíli ponořit do dávné, ale i nedávné historie a vyzkoušet svoje znalosti právě o SK Kladno.

Logo SK Kladno.