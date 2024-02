Docela poutavý víkend před sebou má fotbalový klub SK Kladno. Áčko i béčko dospělých čekají v přípravě zajímaví soupeři a vše zakončí sobotní reprezentační ples klubu v kině Sokol.

A tým Kladna vyrazí už v pátek navečer do Hořovic na tamní kvalitní umělou trávu, kde se utká od 17:30 hodin s domácím účastníkem divize A. Co je hodně zajímavé, to je trenér domácích. Je jím Ivan Pihávek, jenž před časem čtyři roky působil právě v Kladně (2013-17) a v kádru jsou pořád ještě hráči, kteří si ho na lavičce pamatují.

Pihávek dělá v Hořovicích dobrou práci. Tým má prakticky jediného zkušeného hráče, kapitána Jiřího Mareše, ostatní jsou mladíci, kteří však ve velké většině prošli mládeží ligové Příbrami, kde se s mladými pracuje na nejvyšší úrovni. Jména jako Záluský nebo Vostárek mohou dělat Kladnu velké starosti stejně jako další borci. Hořovice jsou po podzimu v divizi páté a v létě nebyly daleko od toho, aby vyřadily z poháru druhý tým ČFL Hostouň. Ta zachraňovala postup v poslední minutě…

Béčko Kladna se na úvod přípravy utkalo se dvěma B třídními celky z Mělnicka, oba porazilo, ale nyní borce čeká také tým z Hořovicka a mnohem silnější. Chlumec hraje krajský přebor, kde sice na podzim nezářil, ale nyní si pořídil nového trenér z Tochovic Erika Šlechtu a s ním třeba i druhého nejlepšího kanonýra podzimu Petra Sirotka ze stejného klubu. Hraje se v sobotu od 14:30 hodin na umělce Kladna.

Hned po skončení budou hráči i trenéři pospíchat domů převléknout se do gala, popohnat drahou polovičku, aby rychle zakončila poslední úpravy před zrcadlem a pak už směr kino Sokol. Reprezentační ples SK Kladno tady vypukne v 19 hodin, uvádí ho moderátor Aleš Růžička, stejně jako loni zahrají v Kladně populární All Right Band a po nich ještě naváže diskotéka Pavla Habady.

Pozor, losují se vstupenky o 10 super cen, další 300 cen je nachystáno ve velké tombole. Plesající fotbalisté a jejich doprovod se těší také na vystoupení Mažoretek Květinek, Pole Dance předvede zase Karolína Kajprová.

A když už budeme na fotbalovém plese, nemůže chybět fotbalová soutěž. Kdo při bude nejšikovnější, vyhraje pivo od sponzora!

