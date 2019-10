Legendární Honza Suchopárek slaví padesátku

Pořád ještě pomáhá svému Družci v B třídě, ale už dospěl do věku, kdy je pro něj hlavní pracovní náplní trenéřina. Kouč národního týmu do 19 let, bývalý reprezentant ČR a největší žijící fotbalista Kladna Jan Suchopárek dnes slaví padesátiny.

Jan Suchopárek // Kladenský pohár 2018 (U15), 29. 7. 2018 | Foto: Kladenský deník / Bohumil Kučera