Kdysi se v socialistickém Československu pěstovala aktivita zvaná ZRTV, což byla zkratka základní a rekreační tělesné výchovy. Jenže pro většinu chlapů bylo cvičení na značkách dost nudné, a tak raději čapnuli merunu a čutali do ní. Právě to byl případ chlapů z OMASKu a tak jejich klub po nápadu Jaroslava Machače a Václava Kymličky vznikl. První utkání sehráli oficiálně 18. května 1972 ještě pod hlavičkou Kablo Kročehlavy na bývalém házenkářském hřišti v Libušíně, kde v rámci turnaje SSM nastoupila sestava Standa Fencl v bráně a v poli Jirka Šmíd, Vašek Kymlička, Honza Strečik, Jirka Kostka, Jarda Machač a Olda Kocál.

Jenže museli na vojnu, tehdy dvouletou, a tak se k dalším zápasům sešli vlastně až za tři roky. Za další dva se pak udály zásadní momenty. Klub přešel pod házenkářský Kovosport Kladno a v jeho areálu u bývalého kina Květen vybudoval speciální hřiště na malý fotbal. Druhou zásadní věcí byla změna názvu na OMASK, což je zkratka pro Oddíl malé a sálové kopané.

Liga starých pánů skončila, Družec odmítl druhé místo

Důvodem byla tehdejší náštěva slavného uruguayského klubu Peňarol Montevideo, který do Čech přivezl tzv. Líný míč – sálový fotbal.

OMASK tak hrál současně oba sporty s trochu rozdílnými pravidly.

Podle vzpomínek měli chlapi problémy dostat se do tělocvičen. Nejdřív těžce přemlouvali ředitele, aby je pustili do škol, že s jejich míčem určitě nic nezničí. A pak i se školníky a školnicemi. Ti prý byli hlavními vládci a sálovkáři jim občas museli šoupnou něco do kapsy, aby na semaforu naskočila zelená.

Úspěchy

Tým hrál svoje zápasy a turnaje na 13. ZŠ a díky organizačně schopnému Františku Vokáčovi dokonce pořádal v 80. letech kladenskou ligu malé kopané. A třikrát ji vyhrál. Největší úspěchy však udělal v sálovce. Byl devátý v mistrovství celé ČR, pak ještě dvakrát po finálové účasti sahal. Vyhrál i několik zajímavých turnajů, ale po polovině 90. let začala obliba sálovky uvadat a dopředu se dostával futsal, který se více podobal malé kopané. V roce 1998 přešel na nový sport také OMASK a brzy do dostal až do krajského přeboru, kde byl nejvýš v roce 2008 – šestý. Za zmínku stojí i vynikající výkon, který tým předvedl při loňském Memoriálu Petra Slance, v němž skončil druhý.

Celkové statistiky říkají, že za 50 let za klub nastoupilo 185 hráčů, odehráli 1856 zápasů a vstřelili 6533 gólů.

Současnost…

Dnes už hraje klub několik let okresní přebor, výš se necpe. Kádr tvoří spíše starší hráči, kteří nemají touhu hnát se výš, spíš se chtějí u futsalu odreagovat. OMASK ovšem patří ke špičce přeboru, letos skončil třetí a dlouholetá opora Přemysl Bouška známý i z Hostouně byl dokonce nejlepším střelcem. Velký fotbal hraje za Dobrovíz, která tvoří páteř OMASKu – Deny Novák a Jindřich Hlůže tam kopou také. Všichni prošli Hostouní stejně jako Ondřej Burant, dál jsou v mužstvu družecký Jaroslav Procházka, Roman Střela ze Slovanu, Lukáš Zíb z Kročehlav, Roman Sokol z Vinařic, Tomáš Vančata a po zranění se počítá také s posilou Jaroslavem Trnkou.

„A ještě jsem tam já jako brankář,“ usmívá se brankář Jiří Hrdlička, který dříve čapal za Slovan či Lidice a teď se podílí na přípravách oslav, kam klub pozve svoje bývalé hráče a podle Hrdličky by si rád i kopl menší srandamač.

