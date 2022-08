Fotbalové prvky také přenesl i na led, když jako jeden z prvních kopal do puku. Tak byl schopný i skórovat, když do hokejky kopl a puk se odrazil o dřevo až do brány. Takové góly tehdy ještě také platily, než se kvůli Rysovi pravidla změnila.

Rys hrál skutečně oba největší sporty v naší zemi na nejvyšší úrovni. Ve fotbale odehrál za Kladno 190 zápasů, většinou v I. lize, kde se jeho i spoluhráče Mandy Linharta bály soupeřova týmy už u Lidic. Ale nebyl to jenom bořič, uměl dát i gól. Třeba s Pardubicemi zaznamenal hattrick.

V hokeji se rodák z Rozdělova, který v roce 1932 byl ještě samostatnou obcí, poprvé prosadil v Rudé hvězdě Brno při vojenské službě. Získal tam i titul mistra a podílel se na prvním kladenském titulu z roku 1959. Se Standou Bacílkem byli šéfy mužstva.

Za devět let stihl 152 soutěžních zápasů, ve kterých se blýskl 61 brankami. Dalších 92 zásahů přidal ve 149 nesoutěžních duelech. Po mistrovské sezoně 1959 si ho trenér Vlastimil Sýkora vybral i do národního mužstva a na MS v Praze si zahrál proti Kanadě a Finsku. Čechoslováci po výhře ve slavné odvetě s Kanadou získali bronz. „Já si ale nejvíc cením toho kladenského titulu, vždyť my neměli vlastní stadion a museli hrát v Praze na Štvanici,“ připomněl v rozhovoru pro Deník při příležitosti svých osmdesátin.

S rodinou emigrovali v roce 1968 po ruské okupaci. Vzali to přes Chorvatsko, odkud pocházela jeho rodina a měl tam povolené výjezdy. Ukradli jim auto, ale přesto se nakonec dostali do Rakouska. Začal tam jako zámečník, ale přišla nabídka ze Sparty Chicago a cesta do zámoří, kde pak ještě ve druhém největším českém městě na světě hrál do šestačtyřiceti. Později sem už jako prezident klubu přivedl další Kladeňáky.

V Americe fotbalově dorostl i jeho velice talentovaný syn Miro. Dostal se do reprezentace USA a měl nabídky ze špičkových německých klubů. Ale právě při jednání v Německu cestoval vozem a při nehodě tragicky skonal. Druhý syn Roman byl později zastřelen před McDonaldem a Rys i jeho žena se zahalili do smutku.

I proto se po Sametové revoluci v roce 1994 vrátili s manželkou domů do Kladna. Všechno se jim nelíbilo, ale nakonec byli mezi svými rádi. „Víte, já nefandím tomu, jak se to tady vede, ale o světě něco vím, a ani jinde to není o moc lepší. Co je ale velký rozdíl mezi Amerikou a Čechami, to je závist. Američan ji skoro nezná, tady je to opačně. Přesto jsme doma rádi," říkával chlapík, jehož starší bratr Karel byl po Sametové revoluci prvním starostou Kladna a mladší Luba hrál hokejovou ligu a později se stal velkým bavičem, jehož zná celé Kladno.

Miro Rys skonal 27. listopadu 2020 ve věku 88 let. Sportovní Kladno na něj nikdy nezapomene.

