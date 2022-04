Hřebči pomohl dobrý úvod, když Novák prostrčil na Jablonského a ten prostřelil brankáře Kovaříka. Pak ještě měli hosté pár závarů, ale postupně se do hry dostala Lhota a začala hostům zatápět. Na její hře však bylo až příliš vidět, že nemá klasického útočníka, protože Novotný i Kudela jsou zraněni (druhý už v závěru na chvíli naskočil).

Hřebeč hrozila méně, ale o to větší to byly šance. Jablonský však špatně zpravoval míč a Novák obešel i gólmana, jenže byl už moc v úhlu a Kovařík po jeho zpětné přihrávce vytáhl výborný zákrok.

Druhá půlka patřila herně Lhotě už celá, ale opět bez větší šance. Na druhé straně lapil Kovařík výtečně pokus Mentbergera, nicméně v závěru neměl šanci po hlavičce Dolejše, jemuž servíroval standardku Jablonský.

„Domácí hráli fakt dobře a my měli i štěstí. Kluci nastoupili s různými zraněními a o to jsou body cennější,“ těšilo manažera Hřebče Štěpána Sádeckého.

Jeden z trenérů Lhoty Petr Cais odmítal chválu za dobrý výkon. „O tom nechci slyšet. My potřebujeme i výsledky, ne aby se porážky nabalovaly. Kluci se musí víc kousnout, třeba i pohádat jako jsme to dělávali my, když se nedařilo. Bohužel se ani moc netrénuje, což prý ve Hřebči také ne, ale přece jen mají několik hodně šikovných fotbalistů a ti překlopili zápas na jejich stranu,“ hodnotil Petra Cais a dodal, že světlým zjevem jsou výkon dorostenců Čermáka a Adama.

Lhota – Hřebeč 0:2 (0:1). Branky: 6. Jablonský, 76. Dolejš. Rozhodčí: Suchý. Diváků: 100.