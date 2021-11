Co se stalo? Několik středočeských klubů si v mládežnických soutěžích nepohlídalo veškeré náležitosti vyplývající z fungování takzvaných sdružených týmů. Do utkání pak nasadily i hráče neuvedené na povinném seznamu pro takový tým. Dva týmy dokonce nedodaly ani soupisku.

Mezi postiženými je i SK Lhota/Doksy, který se dal dohromady před sezonou. Lhota potřebovala více hráčů, s Doksy se v pohodě domluvila. Jeden z trenérů Oldřich Moc (tým žáků vedl spolu s šéftrenérem Petrem Hanáčkem) vysvětluje, jak k chybě došlo. „Měli jsme vytvořenou soupisku, na kterou jsme po dohodě zapsali i některé hráče Doks. I tak jsme ale občas potřebovali doplnit kádr a měli jsme za to, že Lhota jako nástupnický tým tohoto sdružení si může vytáhnout svoje mladší kluky. Nikoliv z Doks, ale opravdu jen ze Lhoty. Už to, že jsme brali mezi čtrnáctileté hráče o dva roky mladší kluky ukazuje, že jsme rozhodně nechtěli nějak podvádět. Přesto chybu uznáváme a je to chyba naše, nikoliv Doks,“ říká Oldřich Moc.

Zároveň se ale diví, že nikdo na svazu nezareagoval dříve, mnoha potížím šlo předejít. „Já chápu, že na svazu se také měnilo vedení, což určitě přineslo problémy, ale neříkejte mi, že někdo pustil do zápasů dva týmy bez soupisky. Nebo že nás a další postižené kluby nikdo nevaroval, že nesmíme nasazovat hráče mimo soupisku. Na všechno se přišlo až teď a tomu skutečně nerozumím,“ kroutí hlavou Moc a věří, že krajský svaz přistoupí ke kontumacím, ale ne k pokutám. „Nejde o žádný podvod, ale o chybu, proto je na místě kontumace. Finanční postih by pro nás, kteří to děláme zadarmo, byl nesmyslný,“ dodal Oldřich Moc.

Ve kterých zápasech Lhota/Doksy (I. A třída žáků) pochybila: FK Rudná (7:0), FŠ Velký Osek (3:1), MFK Dobříš B (6:1), SK Kročehlavy (5:0), AFK Sadská (1:0), SK Votice (2:4)