„Nejhorší to bylo při jejich třetí návštěvě, tehdy jsme museli pokládat dvacet procent nového trávníku,“ nerad vzpomíná předseda klubu Petr Bartoš. On i další fotbalisté si práci udělali většinou sami, i tak je obnova trávníku stála už 120 tisíc korun.

Pro malý klub z A třídy nepříjemná rána do rozpočtu.

Započtena je do ní i oprava plotu, který ale divoké svině znovu a znovu překonávaly. Pomohly teprve roxory, tedy betonářské ocelové tyče, které se dávají do základů. „My je využili do plotu, aby se ani malá prasata dírami v plotu dovnitř nedostala. A musím to zaklepat, ale od podzimu jsme prasata na hřišti už neměli. Teď jsme vyseli poslední holá místa, pohnojíme a myslím, že do podzimu bude hřiště zase vypadat dobře. Na jaře už se hrát podle mne určitě nebude,“ dodal Petr Bartoš.