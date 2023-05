Vyrůstal v Libušíně a od malička ho bavil fotbal. Václav Souček na něj chodí doteď a bude i dál mačkat palce svému Baníku, kde toho sám hodně odkopal, ale také sportu kluků pomáhal vychovat a staral se i o tisíce jiných důležitých věcí okolo klubu. I proto k 75. narozeninám celý klub v čele s předsedou Martinem Holasem popřál místní legendě vše nejlepší a předal mu kromě dárkového koše s dobrotami také dres Baníku.

Václav Souček slaví 75. let, jeho klub Baník Libušín mu věnoval kromě dobrot také baníkovský dres. | Foto: Deník/ Rudolf Muzika

Významnou část kariéry prožil Souček také v SK Kladno. Nejlepší klub okresu ho vzal do ligového dorostu a pak na tři zápasy i do áčka. „Zkoušeli mě za trenéra Kolského, ale přibrzdilo mě zranění kolena na Lokádě. Největší zážitek mám z Hradce Králové, kde jsme s Kladnem kopali pohár, to byl velký fotbal,“ vzpomíná na duel Československého poháru.

Jinak hrál ale více za B tým Kladna v divizi a později se vrátil domů, kde Libušín válel střídavě v I. A a v I. B třídy. Tak jako dnes…

„V roce 1972 jsme ale dali dohromady přípravku a já začal trénovat malé kluky. Později jsem s nimi přešel do žáků a dokonce jsem párkrát vedl také A tým mužů,“ vybavuje si Souček.

Mezi malými kluky vychoval řadu šikovných fotbalistů, ale když má jmenovat jednoho nejtalentovanějšího, okamžitě ukazuje na hřiště na současného hrajícího trenéra Libušína Jiřího Veselého.

Ač ho nechtěl do Kladna pustit, kluk se nakonec prodral do druhé ligy a kopal jak za Kladno, tak za Vlašim, Kunice a další dobré adresy. „Jeho táta mi pořád říkal, že ho chtějí v Kladně, ale já na to, že nevím, kdo to tam trénuje a že si ho radši povedu sám. A až přijde čas, že ho pustím. Pak k nám přijela sedmá třída SK a Jirka jako stoper jim dal čtyři góly. Trenér Kladna Míla Tichý ke mně přišel a povídá: Venco, jdi do hajzlu! Ty tady máš o tři roky mladšího kluka než jsou ti naši, on nám dá čtyři góly a ještě nás nenechá zahrát si. Proč nám ho tam nedáš?! Já na to, že kdybych věděl, že to trénuje on, tak ho pustím. A udělal jsem to,“ usmívá se Václav Souček při vzpomínce na dobu, kdy si svůj klenot raději obrušoval sám.

Vzpomínek má Václav Souček hodně, třeba na svůj nejlepší zápas. Bylo to v Kolíně v dresu béčka SK Kladno. „Nejlepší zápasy jsou když dáte nějaký gól a mně se to tehdy v Kolíně povedlo. Měli jsme tam skvělou partu, co v ní hrávali Tonda Bárta nebo Láda Kolář. Dostali jsme tam blbý gól, ale chyběli nám útočníci, tak mě šoupli dopředu a já dal dvě branky. To byl asi můj nejpovedenější výkon,“ vybavuje si a přidává jména největších fotbalových kamarádů, které kdy potkal: „Láda Kolář, Vilda Krejčí, Jarda Charvát, tři Svobodové. To bylo všechno z Kladna. A samozřejmě kluci tady u nás v Libušíně. Někdy jsme fotbal sice prošvihli (nechci být sprostý), ale většinou jsme makali, jak se má,“ hlásí.

Rád se ve vzpomínkách vrací rovněž na vojnu, kterou sloužil v Podbořanech a také tam hráli s ostatními vojíny a desátníky fotbal – a jak! „Za dva roky, co jsem tam byl, jsme to vytáhli ze třetí třídy až do B třídy. Hrával jsme tam s nějakým Petroušem, to byl táta dvou kluků, kteří to dotáhli později až do ligy,“ vzpomněl si na tátu slavných bráchů.

A špatná vzpomínka na fotbal? Prý hlavně zranění, ta ho nepustila na delší čas do velkého fotbalu. „Měl jsme dvě operace kolena. Když jsme hráli s Kladnem ve Slaném proti vojákům z Dukly, vyskočil jsem do vzduchu a při dopadu mi prasklo v koleni. Od té doby šly moje výkony už dolů,“ přiznává chlap, který sám sebe charakterizoval, že nebyl velkým technikem, ale fyzičku a zarputilost měl pokaždé. Já byl spíš rváč. Měl jsem naběháno, protože když jsem tady dělával správce, přijel jsem sedmičkou z Kladna a jako první jsme oběhl pětikilometrový okruh okolo Libušína. Fyzičku jsme tedy měl dobrou, akorát bych nemohl hrát dneska. Byl jsem dost tvrdý a těch žlutých bych asi měl dneska až moc,“ usmívá se.

Jeho Libušín později spadl až do třetí třídy, ale postupně se začal vytahovat výš s výš a nedávno si dokonce na sezonu povyskočil do krajského přeboru. Souček si tu dobu užíval, v klidu si vybíral vstupné a pak se „zlobit“ do hlediště. Teď se zlobit nemusí: po sestupu do B třídy mužstvo zase hraje moc dobře a drží se na druhém místě tabulky. To je od týmu pro ikonu Baníku vlastně nejlepší dárek.

„Víte, v kraji jsme byli hlavně díky penězům a na ty je blbá doba, už nejsou. Ale Jirka Veselý dal mančaft dohromady. Jeho předchůdce jim při tréninku pořád něco vysvětloval a nic se nedělo. A pak v zápase od 70. minuty nemohli. To Jirka dal hráčům pořádně do těla a hned je to znát. Já to také dělal takhle, byl jsem tvrdší. Snad se klukům bude dařit i dál,“ dodal Václav Souček.