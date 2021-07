V sobotu remíza, ve středu také. Ta středeční má ale pro fotbalisty S Kladno větší cenu než ta s Rokycany. Motorlet totiž patří k lepším mužstvům ČFL, a tak se výsledek 0:0 počítá.

SK Kladno - Motorlet Praha 0:0, přátelské přípravné utkání 21.7. 2021 (Lidice) | Foto: Bohumil Kučera

Kladno už nastouplo bez obránce Noska. Jeden z nejzkušenějších borců týmu dostal svolení k přestupu do Tuchlovic. Pro Kladenské je to ztráta, ale vrátil se Borák, takže na kraj hráče má. To pro Tuchlovice je po Tóthovi Nosek dalším darem z nebes.