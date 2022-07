Tuchlovický trenér Bohumil Oliva byl velmi rád, že se jeho mužstvo mohlo opět po roce poháru účastnit. "Osobně mi tradice, kterou Lidický pohár nese a proč je kladenským svazem společně s obcí Lidice organizován, nedovolila nekývnout pořadatelům na naši účast. Pro mě, i pro náš klub je ctí se tohoto poháru pravidelně účastnit. Škoda jen, že se letos neúčastnilo více klubů," mrzelo trochu Olivu.

Zároveň přiznal, že při větší konkurenci by Tuchlovičtí měli potíže se do finále vůbec dostat, protože mají velmi mladý tým a v letošní okresní soutěži na tom byli mezi kladenými týmy prakticky nejhůř.

"Proto když jsem se dozvěděl, že jsme přímo ve finále a že proti nám bude stát nejlepší tým z okresu, tak jsem měl trošičku obavy, aby to nebyla spíše blamáž a neudělali jsme ostudu. A proto jsem velmi hrdý na to, co se mým svěřencům během finále povedlo, ani náhodou jsem nepomýšlel na to, že zápas dotáhneme do vítězného konce a přál jsem si abychom byly borcům z Unhoště co nejdéle vyrovnaným soupeřem a finále mělo alespoň nějaký příběh. To se nakonec povedlo, a v poločase jsem věřil, že výsledek nebude až tak tragický a že vstřelíme alespoň nějaký gól," usmíval se Oliva.

Klukům v kabině řekl, že pro některé z nich jde o poslední zápas v této věkové kategorii a aby si zápas především užili bez ohledu na počet obdržených branek a předvedli všechny fotbalové dovednosti, které umí. "Co jsme pak společně prožili, byla opravdu oslava fotbalu, Unhošť jsme prakticky nepustili za půlku a těsně před koncem jsme srovnali na 3:3, a tak trochu jsme slavili ještě před závěrečným penaltami, protože pro nás byl úspěch to, že jsme neprohráli s takto dobrým týmem a neudělali jsme ostudu sobě a pořadatelům."

Podle Olivy mají Tuchlovice na čem stavět, už je z důvodu, že všechny tři góly vstřelili borci, kteří ještě pravidelně nastupují za mladší žáky.

Penaltový rozstřel byl podle něj už jen třešničkou na dortu. Vlastně ho rozhodli gólmani. Tuchlovickému Adamovi Ringmaierovi se podařilo jednu penaltu chytit a poslední sám proměnil.

"Jsem rád že se tento pohár pravidelně koná a že my se jej můžeme pravidelně účastnit. Děkuji pořadatelům a všem zúčastněným za to, že to letos nevzdali a opět pohár zorganizoval," dodal Bohumil Oliva.

AFK Tuchlovice - TJ Unhošť 3:3 (0:3), penalty 5:4. Branky: Kubeš 2, Holoubek - Palán 2, Štein. Rozhodčí: Dachovský - Němeček, Fořt.

