Dáreček pod stromeček si vysloužila svými výkony nadějná fotbalistka Karolína Kohoutová. Odchovankyně Sokola Hostouň bude od ledna hráčkou Slavie Praha, kam přestupuje z Dukly. Brzy třináctiletá šikula má mít po kom geny, její strýc dokonce kopal první ligu! O koho jde? Přece o Jaromíra Šilhana.

Karolína Kohoutová ještě v dresu Dukly Praha. | Foto: se svolením rodiny Kohoutovy

Karolína si už za Slavii zahrála zimní turnaj v Ostravě, kde proměněnou penaltou poslala „sešívky“ do finále. Teprve tam prohrály a skončily druhé. Zaslouženě si pak užily také prvoligový duel mužů Slavie na hřišti Baníku, kam dorazily v dresech a dokonce pod slavný slávistický kotel. Ten jim připravil parádní děkovačku.

Ještě zpátky ke genům Karolíny. Táta Aleš Kohout kopával za Dubí, měl neskutečně rychlé nohy a sázel góly, to byla jeho zamilovaná činnost. O strýčkovi Jaromírovi Šilhanovi už řeč byla. Tenhle obr to s Kladnem dotáhl až do I. ligy, pak ještě úspěšně kopal za řadu klubů včetně Hostouně nebo domácích Lidic. Aktuálně je asistentem kouče v třetiligovém Králově Dvoře.

Malá Karolína na sebe upozornila nejdřív právě v Hostouni, kde si ji vyhlédl trenér Dukly Jan Zima, jenž z Hostouně pochází. Nyní tedy udělala další krok dopředu – bude kopat za Slavii.

Paradoxně tohle může být jediný malér, rodina je totiž plná sparťanů. Snad jí teď doma nebudou pálit soupravy se slávistickou hvězdou.

Koneckonců příkladů, kdy to tátové mají se svými potomky ve fandění řekněme nelehké, je na Kladensku víc. Další ex-lidičák Roman Pavelec jako zarytý slávista musí trpět, že jeho nadaný synek kope za Spartu. A vedoucí mužů SK Slaný Milan Šúr, kovaný slávista, vychoval svou dceru sice do krásy, ale oblékané do sparťanských barev.

Naštěstí tady sice rivalita existuje, ale jenom ta zdravá. Tak je to v pořádku, ne?

A Karolíně v její kariéře hodně štěstíčka!