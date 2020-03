Kdo zná současnou krutou realitu kladenského fotbalu, musí si zavzpomínat rád. A nejen na čtyři prvoligové sezony, ale i na ty předešlé ve druhé lize. Už v té první byli fanoušci lační po dobrém fotbalu a chodilo jich hodně. Měli nač!

Jak se to celé seběhlo, že tehdy třetiligové Kladno najednou poskočilo do II. ligy? Rozhodly dva faktory. Do klubu vstoupil známý politik a poslanec parlamentu za ČSSD Michal Kraus a uměl do něj napumpovat peníze. Ty naopak neměl na druhou nejvyšší soutěž další středočeský tým z Neratovic, a tak došlo k fúzi. Zájem měly ještě Ústí nad Labem a Dukla Praha, ale podstatné pro transakci bylo, zda se tým z Mělnicka udrží. V Kladně tak trochu útrpně sledovali nekonečný počet bezbrankových remíz, které však nakonec „Nerátkám“ stačily a transakce byla stvrzena.

Nebyla to špatně naplánovaná akce, protože v létě trenér Koubek i jeho asistent Hejkal začali na hřišti v Libušíně připravovat zajímavou partu hráčů, které do Kladna „odložily“ silnější kluby. Ať už to byl brankář Winter, stoper Trousil, technik Hlava, dnešní kouč Velvar Janeček, rychlíci Klinka a Kreuz, útočníci Veleba a hlavně nesmírně šikovný Radim Holub ze Sparty. A nad všemi slavný odchovanec Honza Suchopárek, jehož už nechtěla Slavia a tak se stříbrný medailista z Eura 1996 vrátil domů. K tomu si přičtěte nadějné mladíky Kladna Galbavého, Kalinu nebo Marka a rostlo zajímavé složení.

Ne náhodou i na přípravné mače v blízkých Kamenných Žehrovicích mířily stovky fanoušků. Po letech byli prostě zvědaví, jak se dělá pořádný fotbal.

„Vzpomínám na to fakt rád. Z Neratovic přišli výborní kluci, Trousil pak roky zářil v moravských klubech. Chytali se mladí kluci z Kladna, které tehdy mělo dva výborné mládežnické ročníky po sobě, třeba Galbavého, Tomáše Procházku, Kalinu, Vlasatého, Tyburce nebo Kosoru. Přišli i další dobří kluci a my přes špatný začátek brzy byli u čela tabulky. Hráli jsme o postup do první ligy s Boleslaví, jenže pak si Honza Suchopárek nešťastně vykloubil rameno a to nás rozhodilo,“ vybavil si Hejkal zlý moment na Bohemce, kde Suchopárek zkoušel nůžky a manévr pokazil.

Druhý kritický moment zavinili rozhodčí. Už na podzim v taháku Kladno hostilo lídra tabulky z Boleslavi, našlapaný tým. A mělo vyhrát, před koncem Holubovu přihrávku zastavila ve vápně jasná ruka. Sudí Matějek ale neodpískal a místo toho na druhé straně z brejku zajistil Kulvajt výhru hostům. Ti nakonec postoupili, ale oslavu před zaplněným stadionem jim v posledním jarním kole Kladno zkazilo výhrou 4:0!

„Hráli jsme tehdy pěkný fotbal, lidi na nás chodili. Bohužel někteří dobří hráči po sezoně odešli, ale přišel sedmnáctiletý Lukáš Magera, k tomu se zlepšovali kladenští kluci (Zachariáš, Jordák) a i v další sezoně to nebylo špatné. Skončili jsme zase čtvrtí a dokonce se jednu chvíli uvažovalo, že se koupí první liga. Ale i pan Kraus uznal, že ještě nejsme připravení a nechalo se to,“ vzpomíná Hejkal.

Muž, který jen pár roků před tím jako zázrakem a shodou okolností přežil tragickou nehodu linkového autobusu u ruzyňského letiště.

Suverénní postup a oslava do rána

Pak už přišla postupová sezona. Kladno sice opustil stále lepší Magera, jenže v útoku ho skvěle nahradila dvojice Veleba – Galbavý. Dali celkem dvacet branek, a mizerný úvod s porážkou v Hlučíně byl brzy zapomenut. Mužstvo zvládlo podzim, ale přišly také vnitřní problémy a odvolání Eduarda Nováka z pozice sportovního ředitele, jímž se stal bývalý ligový sudí Tomáš Čuřín. Mimochodem právě on řídil duel, v němž se před dvěma lety vážně zranil Jan Suchopárek.

Tým ale makal dál, zvládl už zmíněnou dohrávku v Kunovicích a mohlo se slavit, dvě kola před koncem. „Gól padl po mém centru, ale dali si ho sami,“ usmívá se Václav Kalina. Kluk, který předtím musel překonat vážné zranění kolena a do vrcholového fotbalu se vracel přes hostování v krajském přeboru v Kolči, kde se v té době hrál výborný fotbal a Vaška tady jako kluka ze sousedních Zákolan měli za svého.

Na co si ale Kalina, který prý letos svou kladenskou éru definitivně uzavře, nevzpomíná, to je místo, kde se slavilo. Zato dobře ví, jak byl oblečen… „My slavili hodně už v autobuse, a že to byla dlouhá cesta! Kam se šlo v Kladně, to nevím, ale musel to být noční podnik, protože jsme přijeli domů až v jednu ráno. Domů jsem se vracel za světla a ve svém dresu,“ chechtal se.

Trenéři se nezúčastnili, už za dva dny Kladno čekala oslava na hřišti a s domácími fanoušky. „Jenže Ústí nám tehdy udělalo to, co my Boleslavi. Jasně nás porazili (3:0), takže to nebylo ono, ale to nám vadilo jen chvíli,“ mávl rukou Stanislav Hejkal.

Kalina se nakonec dočkal i velkých přestupů. Hrál v Mladé Boleslavi, také v Bohemians, ale první ligu si jako první vyzkoušel ještě v kladenském tričku. Jako jediný odchovanec, protože Tomáše Marka už před sezonou vedení prodalo do Ostravy za balíček hráčů a pouhých 600 tisíc. Tak levný byl pozdější kapitán Baníku a současný špílmachr třetiligové Hostouně, jenž jednou nakoukl také do reprezentace.

S caddilaky pro bod na Spartu

V srpnu 2006 to byla ale velká sláva, protože po 36 letech bez nevyšší soutěže začínalo Kladno na Spartě, která udělala Patrika Bergera a brousila si zuby na nebohé Kladýnko. Natěšení a velmi optimističtí fanoušci rudých ukazovali před utkáním na kladenský autobus pět prstů! „Jenže my tam hráli 0:0, překvapili jsme je. Přitom nám tehdy zase nějací hráči odešli, hlavně Marek s Neuwirthem, to byl skutečně vynikající stoper. Na tomhle postu jsme to celou sezonu látali, jak to šlo. Postupně se však chytil Killar, přišel pozdější kapitán stříbrné reprezentance do 20 let z MS v Kanadě Honza Šimůnek a my ligu docela v pohodě zachránili,“ zabrousil opět do vzpomínek Hejkal.

Kladeňáky tehdy odšpuntoval zápas s Českými Budějovicemi. Byl nezapomenutelný už proto, že do vedení šel soupeř, a když se nechal vyloučit v 80. minutě Veleba, bylo zle. Přesto Litevec Radzinevičius a dříč Kaciáň výsledek otočili a mužstvo pak už pravidelně bodovalo.

I proto, že se trenéru Koubkovi povedl zajímavý tah. Doslova ze střechy sundal brankáře Pavlíka, jenž chytal jen jako amatér a živil se tesařinou. Najednou z něj ve třiceti byla brankářská jednička, která později dokonce přestoupila do nadupané Plzně. Tam získal titul a zachytal si Ligu mistrů proti Barceloně s Messim! Mimochodem, zkrotil ho hattrickem.

Čím určitě hráči Kladna v první ligové sezoně poutali pozornost, to byly výstavní americké cadillacy, které měli k dispozici. Po Kladně nikdy tolik naleštěných monstrózních obrů nejezdilo. Hráči si jen stěžovali, že na spotřebu jejich výplaty sotva stačí.

Krásný podzim se Šilhavým a talenty

Mnozí fanoušci ale dodnes nejraději vzpomínají na podzim 2007. Už netrénoval Miroslav Koubek, jenž začal dělat sportovního ředitele, ale to mu nevyhovovalo a zamířil do Čáslavi (vyhrál s ní senzačně druhou ligu). Místo něj nastoupili dnešní trenérská esa. Jako hlavní Jaroslav Šilhavý a jako asistent Václav Kotal. Kladno tak v jednu chvíli vedli aktuální kouč reprezentace a Sparty!

„Já šel tehdy k béčku Kladna, ale u týmu jsem byl dál a musím říci, že tady zafungovala dohoda s tehdejším reprezentačním trenérem jednadvacítky Víťou Lavičkou. Do Kladna šli postupně Ondra Kúdela, Bořek Dočkal, Marcel Gecov a Jirka Jeslínek. Mužstvo hrálo v té době asi nejlepší fotbal. Bohužel už tam zasáhly problémy Michala Krause s kakaovými boby (kauza, která politikovi a postupně i Kladnu srazila vaz - poz. red.), peněz ubývalo a nejlepší kluci šli do Liberce. Na jaře jsme se sotva zachránili,“ popisuje Hejkal.

Sám byl později asistentem kouče ve Spartě, a když tam prý s Dočkalem a brankářem Bičíkem v kabině hlásili, že společně bojovali za Kladno, všichni se smáli. „Také jsem je hned zpražil, že jsme na Letné remizovali. Každopádně platí, že v Kladně se za těch pár let objevila řada známých hráčů i trenérů, kteří někam v kariéře došli.“

Včetně dvojice trenérů Šilhavý – Kotal, která po sezoně zamířila na lepší angažmá a do Kladna přišel Martin Hřídel.





Ještěže se ukecává u piva…

S ním vedl tým Stanislav Hejkal a po nepovedeném podzimu se mu povedl husarský kousek. U piva na kladenském hotelu přemluvil k návratu Pavla Drska. „V Řecku nebyl spokojený, nehrál tam. My ho prostě potřebovali a on byl dokonalou pomocí. Tým zvedl, skvěle bránil, dával i góly. Vedle něj rostl mladý Beneš (dlouho Jablonec a dnes Olomouc), a když měli na krajích ještě Honzu Procházku a Pavla Bartoše, byla to rázem parádní obrana. Najednou se dařilo, v památném televizním duelu jsme porazili i Slavii 2:1, bylo to krásný fotbalový jaro,“ zasnil se Hejkal, který s Drskem - bývalou dlouholetou oporou bundesligového Duisburgu, aktuálně spolupracuje v Teplicích.

Konec byl smutný

Připomenout ale musel i krutý konec Kladna v lize. Další sezona už se nepovedla. Peníze definitivně došly, klub nedotáhl s městem jednání o přísunu téměř padesáti milionů, bral si půjčky. „Půjčovali si i hráči v kabině, to už bylo moc špatné,“ přiznává Hejkal.

Přidaly se osobní problémy trenéra Hřídela, s nimiž bojuje dodnes a vedení po prohře s Olomoucí sáhlo pár kol před koncem v zoufalé situaci - k změně trenéra. Místo Hřídela převzal Kladeňák s velkým srdcem Stanislav Procházka. Svéráz, jenž ale fotbalu rozuměl, tým ohromně namotivoval a pozvedl, ale už tehdy byl vážně nemocný a sezonu ani nedokončil. A Kladno bez něj prohrálo v Teplicích, na Bohemce a spadlo. „Už se to nemůže odestát, ale s odstupem si myslím, že to Standa neměl brát. Měl leukémii, to toho obrovské fotbalové stresy. Ublížilo mu to,“ je přesvědčen Hejkal, jehož trenérský druh nakonec po pouhém půlroce skonal.

Poslední sezonu svého bývalého svěřence a pak trenérského kolegy Hejkala tak už celou sledovat nemohl. Bylo by mu smutno. V Kladně se potíže vršily a po domácí porážce se Znojmem hned následoval další sestup. Později přišel po dvou sezonách v ČFL ještě jeden. Od té doby se SK plácá v divizi, kde bylo od té doby nejlépe třetí a nejčastěji páté. „Podepsal jsem se pod sestupem jako hlavní trenér, ale bez peněz prostě nejde hrát ani druhou ligu. Hráli jsme to hlavně s mladými odchovanci a nezvládli to. Já byl odejit do Teplic a jsem za to rád,“ pousmál se Hejkal.

Právě v Teplicích začal spolupracovat se Zdeňkem Ščasným, postupně se dostali do Sparty, s ní do čtvrtfinále Evropské ligy. Bylo to poslední slavné období nejpopulárnějšího českého klubu. „Přijdou další, o to se nebojím. A třeba jednou i v Kladně,“ optimisticky uzavřel Hejkal.

NEJ SK Kladno v I. lize

ZÁPASY

1. Tomáš Cigánek 94

2. Roman Pavlík 86

3. Tomáš Strnad 77

4. Ondřej Szabo 73

5. Pavel Bartoš 72

GÓLY

1. Ondřej Szabo 9

2. Pavel Bartoš 7

3. Tomáš Klinka 5

4. Jaromír Šilhan 5

5. Pavel Veleba 5

ASISTENCE

1. Tomáš Cigánek 10

2. Ondřej Szabo 6

3. Michal Zachariáš 5

4. Tomas Radzinevičius 5

5. Bořek Dočkal 4

BODY

1. Ondřej Szabo 15

2. Tomáš Cigánek 13

3. Tomas Radzinevičius 9

4. Pavel Bartoš 9

5. Michal Zachariáš 9

VYCHYTANÉ NULY

1. Roman Pavlík 21

2. Peter Kostolanský 4

3. David Bičík 2

4. Jaroslav Tesař 1

ÚSPĚŠNOST TRENÉRŮ

1. Miroslav Koubek 34,44%

2. Jaroslav Šilhavý 30,00%

3. Martin Hřídel 28,85%