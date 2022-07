Hosté sice začali s přílišným respektem a ustrašeně, ale nebyl to základní problém první půle, kterou Líšeň ovládla 3:0. „Shodli jsme se s trenéry, že kluci nepřišli odehrát výsledek, ale spíš si zahrát fotbal. Což nás hlavně od některých zkušených hráčů trochu mrzí, protože si myslíme, že od nich můžeme čekat víc,“ řekl kouč Dominik Rodinger, ale borce jmenovat nechtěl s tím, že tohle se vyjasní v kabině.

Jeho tým inkasoval dvakrát po rohových kopech, kdy nebyl dostatečně důrazný. Jednou pak zaváhal brankář Pančev a šikovný Reteno ho přehodil.

Po hodině hry hosté masivně vystřídali a noví hráči se popasovali se svou rolí lépe. Najednou byli favoritovi víc než vyrovnaným soupeřem a vytvářeli si víc šancí. Třeba Miker šel sám na bránu, Tadeo trefil gólmana. Gól nakonec Hostouň přece jen vstřelila, po rohu ukázal pořádný hlad po gólu Kosík. Poslední slovo ale nakonec patřilo domácím, kteří při snaze hostů se zápasem ještě něco udělat dali v nastavení čtvrtou branku.

„Od toho střídání se nám to líbilo mnohem víc, kluci najednou viděli, že mohou hrát i s tak dobrým protivníkem. Někteří hráči prostě ukazují charakter a touhu jít to na hřiště odmakat, toho si ceníme. A potřebujeme to, abychom mohli být úspěšní,“ dodal Dominik Rodinger.

Radost mu udělal návrat nadějného Vojtěcha Mentbergera, jehož od listopadu nepouštěla do zápasů zlomenina nohy. Chyběl naopak Hucek, jenž zamířil na fotbalovou univerziádu do Polska. A z Přepeří se vrátil Houdek, zřejmě v Sokolu zůstane.

V pátek hraje Hostouň už soutěžní utkání, v poháru nastoupí od 18 hodin ve Slaném.

Líšeň – Hostouň 4:1 (3:0). Branka hostů: Kosík.

Hostouň: Pančev – Zahranychnyy, Skhryja (60. Kosík), Charvát (60. D. Novák), Neruda (75. Vova) – Habovda (75. Mentberger), F. Novák (60. Kubáň), Januška (60. Bízek), Miker, Vlasák – Tadeo (75. Houdek).