Los poháru byl příjemný: Hostouň jde na Boleslav, do Velvar míří Klokani

Lukrativní soupeře nabídl los 2. kola fotbalového MOL Cupu jediným dvěma mužstvům z Kladenska, která se do této fáze dostala. Do Hostouně přijede prvoligová Mladá Boleslav a do Velvar dokonce ještě populárnější Bohemians 1905 Praha.

Pozvánka na 2. kolo MOL Cupu | Foto: Slovan Velvary