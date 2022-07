Do okresního přeboru sestoupily z kraje celky Jedomělic, Velkého Přítočna a také Klobuk, které B třídu ani nedohrály, ale teď zase mužstvo postavily. Postoupilo naopak Vraný, vítěz okresního přeboru. Nováčky jsou vítězové obou třetích třídy, tedy Slavoj Kladno a Sokol Hrdlív. Místa si vyměnily se sestupujícím triem Slovan Kladno, Novo Kladno, Libušín B a SK Buštěhrad. Ty budou shodně hrát III. třídu A. Z té Kačice dobrovolně sestoupila do třídy čtvrté, Lhota zrušila svoje béčko a Dubí bylo přehozeno do skupiny B. Nováčkem je béčko Slavoje Kladno, které kývlo na postup z druhého místa čtvrté třídy.