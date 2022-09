Honzo, jak se aktivní fotbalista stane majitelem a manažerem tělocvičny? Já jsem se už před lety přes své vlastní posilování dostal k trenérství. Mám to odborně podložené absolvováním FTVS i dalším odborným studiem. Mimo jiné jsem trenérské a poradenské aktivity provozoval v klubu Fit Effect v Centralu. Pod jeho značkou vzniklo, řekněme jako pobočka, Crossfit Gym v podzemních prostorech. Pak s fitness sektorem poněkud zatřásly vládní restrikce v důsledku Covidu. Dvě fitka na Kladně úplně skončila. Zde naštěstí byli nadšenci, co chtěli pokračovat. Změnila se ovšem vlastnická struktura jak „nahoře“ ve fitku, tak i zde „dole“ v Crossfit Gymu. Ten jsem převzal já a provozuji ho pod novou značkou Mamba Gym.

Co je stejné a co je jiné?

Stejná je ta dřina, ten „mindset“, osobní nastavení lidí, kterým není lhostejné vlastní tělo a zdraví. Jiná je vizuální podoba, koncipovaná podle mých představ. Také už nemáme oficiální crossfit licenci. Je podmíněna každoročním poplatkem v řádu tisíců dolarů… vzhledem k velikosti gymu se nám to nevyplatí. Benefitem je totiž jen ta značka a prestiž. Reálně to význam – alespoň v této fázi – nemá. Sportovce to může omezovat jen v účasti na těch oficiálních crossfit závodech, které jsou přístupné pouze pro ty, co jsou registrovaní v licencovaných Crossfit Gymech. Ale upřímně – takové závody se 95 % lidí v Česku netýkají.

Na jiné závody není licence nutná?

Není. Ale i tyto „nelicencované“ akce mají úroveň, přestože se vítěz nikam nekvalifikuje a nemá to zatím návaznost na jiné akce. Přihlášky sice nemají omezení, ale určitě to není vhodné pro běžné příchozí „hobíky“. Tým Mamba Gymu se v polovině srpna zúčastnil 8. ročníku Big Summer Games 2022 ze série BCROSS Challenge, pořádaných v Českých Budějovicích. To jsou snad největší závody u nás. Tři borci – dva policisté a jeden hasič – nastoupili v rámci IZS Games, dříve známých jako Policejní hry. Já byl 37. ze 60 v kategorii Sport, další byli Elite, Masters, Teens a Team 2+1.

A jste s první účastí spokojen?

Chtěl jsem závodit už vloni, ale zranil jsem se na fotbale. Smůla, protože jsem měl natrénováno víc. Letos jsem tomu nemohl dát maximum, vzhledem k budování gymu a další práci. Takže nejsem zklamaný, odráží to realitu, a už těším se na další soutěže. Ukázalo mi to „prostor pro zlepšení“, jak se říká.

Jenže disciplíny jsou pokaždé jiné, je to tak?

V zásadě ano. Ty disciplíny, říkáme jim „workouty“, se zveřejňují večer před závody, či v den závodu. Tedy v nejtěsnějším předstihu, nutném z organizačních důvodů. Je potřeba být všestranný, kombinují se tam gymnastické, vzpěračské, atletické prvky i plavání. Velice nutná je jak vysoká úroveň kondice, tak potřebné pohybové dovednosti, včetně třeba na první pohled obyčejného skákání přes švihadlo. Například oproti atletickému desetiboji, který má jasně stanovené disciplíny a jejich pořadí, je to v crossfitu pestré z hlediska druhů i programu cvičení. Ačkoli se říká, že „kdo je připraven, není překvapen“, stejně se to vždycky stane.

Je prostor pro nějakou taktiku?

Určitě ano. Každá slabina se projeví. Já měl slabší dva - tři cviky v rámci workoutů, to mi hned rapidně zhoršilo celkový výsledek. Někde jsem byl druhý, šestý nejlepší, jinde mi to nevyšlo a byl jsem 53. Pokud sportovec má jednu slabinu v rámci cviku, těžko to někde potom dohání. Někdy je možná lepší, pokud to někde nevychází, zbytečně se netrápit a pošetřit se na další čas workoutu a nebo další workout, pokud vím, že tam mám svou silnou stránku. Jistě je zpočátku záměr jít do všeho naplno, ale realita to pak koriguje.

Jak se slučuje Crossfit trénink s tím fotbalovým?

Není tam vyložený protiklad. Ve všech sportech je i silová příprava. Crossfit není jen nějaké bezhlavé zvedání zátěží, jde o všestrannost. A třeba flexibilita nebo obratnost může být jen ku prospěchu. Každopádně každý sport by měl mít připravenou takovou silovou a kondiční přípravu, která respektuje nároky sportu. Ne chodit bezhlavě na crossfit. Může se zdát, že tam jsou podobné prvky jako během specializované silové a kondiční přípravy, každopádně crossfit svou náplní není vhodný jako příprava pro jiné sporty. Najde uplatnění v rámci „off season“ sportovce, tak aby člověk od svého sportu vypnul a měl jinou aktivitu. Platí jednoduchý pravidlo - crossfitem se připravujete na crossfit. U mě byl fotbal prvotní, od dětství. Na FTVS mě pak ta jednostrannost trochu doháněla, například jsem neuměl věci na vodě. Navíc mi snad všichni trenéři, co jsem ve fotbale měl, nadávali za nadváhu. To mě zhruba v patnácti letech přivedlo do posilovny. Začal jsem sám, jako samouk… nejdřív jsem cvičil tam, kde bylo zrovna volno, pak čím dál víc cíleně až k současnému stavu, kdy už to sám učím druhé.

Jan Pechr, Hrdý majitel Mamba Gym.Zdroj: archivJe nějaká hranice svalového rozvoje, kterou by fotbalista neměl překročit?

To je velmi individuální, záleží na somatotypu a řadě dalších věcí. Obecně řečeno se špičkový fotbal zrychluje. Zpevnění těla je žádoucí, ale aby nebylo na úkor té obratnosti. Jste pevnější v soubojích, může to pomoci správným tréninkem k akceleraci a výbušnosti, jde ale hlavně o tu rychlost a naběhané metry v ní. Kdyby to bylo jednoduché, tak by měl recept každý. Konkrétně já jsem na fotbalistu už těžkej, protože ten trénink nemám přímo uzpůsobený fotbalu. Jako majitel a trenér gymu musím jít taky trochu příkladem a ukázat, že něco těžšího umím zvednout.

To je sebekritické, ale reálně vás to nediskvalifikuje.

Mluvíme o divizní úrovni, tedy 4. nejvyšší soutěži… se znalostí svého těla si prostě na sebe dávám sám nároky. Na vyšší soutěže bych musel už víc uzpůsobit svůj vlastní trénink a víc zamakat směrem ke specifické běžecké vytrvalosti. Když jsem měl tréninkový výpadek při budování gymu, kdy jsem to musel odmakat převážně já s partnerkou, dnes manželkou, tak jsem byl rád, že zvládám alespoň zápasy béčka. Přes léto jsem se do toho zase trochu víc dostal – to bývám víc sportovec než pracující člověk – a nastupuji zase v A mužstvu, za což jsem samozřejmě moc rád. Každopádně mi je relativně jedno za jaký tým u nás hraju, jde o to abych hrál a měl z toho radost. Teď už jsem měl menší absence kvůli závodům v crossfitu, nebo aktuálně kvůli svatbě a také loučení se svobodou. Fotbalový konec ještě nehrozí, potřebuji týmové prostředí a pravidelný zápasový adrenalin jako kompenzaci rutiny všedních pracovní dní.

A co ty pracovní dny obnášejí?

Na střední škole jsem dosud měl poloviční úvazek a teď mám ještě menší. Víc mě pohlcuje chod gymu, učím se marketing – propagaci zůstáváme ještě hodně dlužni. Sousta lidí o nás ještě neví, musíme využít potenciál. Jako trenérovi mi ubývá individuální komerční klientela, zůstávají skupinové lekce v Mambě. Více se věnuji vrcholovým a výkonnostním sportovcům. Konkrétně skupině kanoistů v Praze. Silovou přípravu se mnou jede Lukáš Rohan, Honza Větrovský a letos také Ondra Tunka, který patří jinak do skupiny Jiřího Prskavce st. Jsem kondičním trenérem florbalového klubu Kanonýři Kladno. Osobně se věnuji také kladenskému gymnastovi Jakubu Šmolíkovi, svěřenci trenéra Tomáše Podpěry a také jednomu velice talentovanému mladému fotbalistovi ze Sparty. Od dubna se u nás v gymu objevovali také hokejisté. S nimi buď pracuji individuálně jako s Lukášem Douderou, který je dnes v budějovickém Motoru, nebo jim sestavím program a poskytnu prostory gymu jako Danovi Kružíkovi, který je momentálně v Karlových Varech nebo Matymu Gardoňovi, který je zase v juniorce Mladé Boleslavi.

Pro týmové tréninky áčka, juniorů i dorostu poskytujeme Rytířům Kladno prostory Mamba Gymu, protože si dovolím tvrdit, že na Kladně a okolí máme nejlepší prostory, vybavení pro přípravu sportovců vůbec. V tomto případě spoléháme na jejich kondičního trenéra Mikiho Obrtela, kterého znám a věřím mu. Jinak si jako majitel musím hlídat, komu prostory poskytneme, tak aby se u nás nikomu nic nestalo a mělo to smysl pro obě strany.

Petr ŠIKOLA