Maraton všech hráčů SK Kladno: skvělý Novobilský, ale i legenda Suchopárek

Perfektní výzvu vymysleli na fotbalovém SK Kladno. Minulý týden tady vypsali přes sociální sítě velkou soutěž SK Maraton, do níž se mohli zapojit všichni současní hráči klubu, osobnosti historie i fanoušci. Každý uběhl za jeden pracovní týden od pondělí do pátku co mohl a dohromady nakonec číslo vyšplhalo na neuvěřitelných 6966,72 kilometru!

Ivan Novobilský běhal ve výzvě SK Kladno jasně nejvíc ze všech borců klubu | Foto: SK Kladno

Nesmíme běhat za merunou po zeleném pažitu ani po umělce? Nevadí! V největším kladenském fotbalovém klubu bojují s nudou koronavirových dnů a běžecká soutěž všechny pořádně motivovala. Koneckonců šlo nejen o prestiž, ale i o zajímavém ceny - pětisetkorunové vouchery na sportovní vybavení. Někteří zejména mladí hráči předvedl ohromující výkony. Vůbec nejvíc toho naběhal mladší žák Marek Novobilský, který urazil vzdálenost 164,53 kilometru, tedy průměrně více než 30 km denně. Za ním skončil starší dorostenec Jan Slabý (150,2 km), který o pouhých dvě stě metrů překonal nejlepšího muže, Jiřího Růžičku (150). Ten stíhal v lese i rande, jinak by uměl vyšší číslo, vždyť loni uběhl i maraton! Běhali však i ti, kteří nejsou ještě nebo už na vrcholu svých sil. Pěkně zabojovali přípravkáři Jakub Černý (86,56) nebo Samuel Ipser (59,70), na druhé straně spektra pak najdeme jednoho z nejslavnějších odchovanců klubu Jana Suchopárka. V jednapadesáti letech uběhl někdejší vicemistr Evropy 61,65 km. O něco mladší bývalý prvoligový borec Jan Procházka, dnes mládežnický trenér, naběhal ještě o deset kilometrů víc. Klub ocenil také fanoušky, kteří se do výzvy zapojili. Christian Gotthard (64,6 km), Lukáš Soudek (51,0 km) a Dominik Chvojka (42,31 km) předvedli, že fandit se dá nejen skandováním. A protože fotbal je kolektivní sport, zmínit musíme i týmové výkony. Jednoznačně nejlepší byli mladší žáci, ti se v běhu vyrovnají snad i našemu nejlepšímu klubu Slavii Praha. Za týden dali dohromady sumu 1733,15 km! Přes tisícovku se dostala ještě starší přípravka (1067,66), zato mladšímu dorostu chyběly do tisícovky jen pouhé dva kilometříky, některé opory totiž byly zraněné. "Všem účastníkům naší výzvy moc gratulujeme ke skvělým výkonům a také děkujeme, že se účastnili v tak významném počtu," ocenil fotbalisty-běžce šéftrenér mládeže SK Jakub Andrýsek s tím, že až na marody běhalo i vedení klubu. A ještě nejlepší výkony podle kategorií: Muži: celková vzdálenost 943,48 km - nejlepší individuální výkon Jiří Růžička 150 km Starší dorost: celková vzdálenost 870 km - nejlepší individuální výkon Jan Slabý 150,20 km Mladší dorost: celková vzdálenost 998 km - nejlepší individuální výkon David Mysliveček 101,51 km Starší žáci: celková vzdálenost 861,41 km - nejlepší individuální výkon Sebastian Eška 95,70 km Mladší žáci: celková vzdálenost 1733,15 km - nejlepší individuální výkon Marek Novobilský 164,53 km Starší přípravka: celková vzdálenost 1067, 66 km - nejlepší individuální výkon Jakub Černý 86,56 km Mladší Přípravka: celková vzdálenost 492,54km km - nejlepší individuální výkon Samuel Ipser 59,70 km Vedení klubu a šéftrenéři: celková vzdálenost 342,84 km - nejlepší individuální výkon Jan Procházka 71,91 km Osobnosti klubu: nejlepší individuální výkon Jan Suchopárek 61,65 km Fanoušci klubu - vítězové výzvy: Christian Gotthard 64,6 km, Lukáš Soudek 51,0 km a Dominik Chvojka 42,31 km