Je to trochu překvapení vzhledem k tomu, s jak posíleným kádrem operují trenéři Braškova Martin Šalamoun a Dan Míčka. Jenže tentokrát to bylo všechno jinak. „Chybělo nám osm hráčů, což bylo znát. Nicméně ty, kteří nastoupili, chválíme také, zhostili se toho dobře a každý odehrál, na co má. V koncovce samozřejmě bylo znát, že kluci jako Brodský nebo Kodrija nenastoupili,“ vysvětlil Dan Míčka. Mimochodem právě on se postaral o jediný gól svého týmu, protože také nastoupil. Trestňáček se mu povedl výstavně a vyrovnával jím na 1:1.