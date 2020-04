Dnes budou vyprávět zástupci mančaftů z okresních soutěží. Zítra ty ze soutěží krajských.

Okresní přebor

Tady určitě smutní nejvíc Baník Švermov. Koneckonců čísla jsou výmluvná: po podzimu 1. místo, 37 bodů, náskok 7 bodů na Lidice, na podzim ztratil jen dva body za jedinou remízu.



Tahoun party, útočník Pavel Růžička, zklamání neskrývá. "Jsem naštvaný, mrzí mě to. Byli jsme okradeni o postup vyšší mocí, ale bohužel jsou důležitější věci než fotbal. Nicméně tým jsme na postup měli, stačilo zvládnout první tři kola a pak už bychom měli slabší protivníky. Chtěl jsem ještě na stará kola dostat Švermov výš, po třiceti letech. Takže i kvůli těm starým pardálům, třeba i mému tátovi, kteří tehdy postoupili a teď na nás chodí koukat. Klub má také výročí 110 let založení, všechno by bylo pěkně kulatý. Třeba se postoupí administrativně, ale to pro mě nemá takovou hodnotu, radši bych si to uhrál na place. Místo toho jsme pořád doma, já se cpu a ještě dvě kila nahoru a budu hrát ostošest," našel humornou notu "Růža".

O záchranu by po mnohé překvapivě usilovaly Kročehlavy. Klub s divizní minulostí byl po podzimu předposlední. "Jsem rád, že se ročník anuloval a soutěž jsme udrželi bez nervů," přiznal trenér Josef Andrle a dodal, že v záchranu věřil, protože pro ni udělali v zimě maximum.

Jen o bod hůře na tom bylo Vraný, další klub pamatující mnohem lepší časy. Po pádu z I. B třídy se reálně rýsovala další hrozba sestupu. Sekretář kubu Josef Bauer ukončení sezony litoval, protože posílili mladými kluky z roudnické akademie, na trenérský post získali ze Slaného svého bývalého hráče Davida Cimrmana, a k tomu dobře potrénovali. "Kluci se na jaro těšili a chtěli se o přežití poprat na hřišti. Mrzí nás to," uvedl Bauer.

III. třída A

Suverénem podzimu byl Slavoj Kladno, který měl po první polovině sezony k dobru osm bodů a sotva by se našel protivník, jenž by ho o posun mezi okresní elitu připravil. "Pochopitelně toho litujeme, ale zdraví je přednější. Je to jenom fotbal. Tým asi udržím, takže se o postup pokusíme příští sezonu," řekl předseda kdysi třetiligového klubu Petr Kovář, jenž se nadšením a chutí do práce snaží o návrat lepších časů.

Jistým sestupujícím je Stochov, který během podzimu odstoupil ze soutěže. Jediným postupujícím z celého ročníku okresních fotbalových soutěží tak bude někdo z IV. třídy. Jako prvnímu sportovně-technická komise OFS nabídne postup vítězi podzimní části Svinařovu.

III. třída B

Nejvyrovnanější čelo měla po podzimu III. třída B. Mezi prvním a čtvrtým byl rozdíl pouhé čtyři body, přičemž o vedoucí pozici se dělily Tuřany a o skóre horší Dřetovice.

Tuřanský šéf Ivo Janoušek už během podzimu prohlašoval, že soutěž vyhrát chtějí, postup ale cílem není. "Víc nás mrzí, že jsme přišli o zábavu. Co však můžeme dělat," prohlásil.

Ty největší ambice naopak měly v Dřetovicích. Jejich kouč Jiří Zeman konce sezony litoval. "Je to smůla. Jsme na postupových příčkách a nic z toho," posteskl si a dodal, že když by nevyšel přímý postup, pokusili by se uspět alespoň v baráži, kde by teoreticky mohli narazit na jeho rodný kub Kročehlavy, kde strávil takřka padesát let života. "Mrzelo by mě to, ale musel bych do toho jít," usmál se.

Nejžhavějšími kandidáty sestupu po první polovině soutěže byly se shodným počtem bodů Stehelčeves a Neuměřice.

Předseda stehelčeveského oddílu Vratislav Kaválek řekl, že v závěru podzimu se zlepšovali a proto věřil, že mají dobrý tým, který by se udržel. S ukončením soutěže dvakrát nesouhlasil. "Myslím, že v omezeném režimu se dokončit mohla. Raději bychom hráli," prohlásil a prozradil, že počátkem května se vrhnou do rekonstrukce trávníku. K tomu potřebují, aby zapršelo.

Vůli udržet soutěž měli i v Neuměřicích, které přes zimu přivedly pět nových hráčů. "Bylo by to těžké, ale pokusili bychom se," uvedl sekretář Antonín Kunert a podotkl, že pokud by III. třídu neuhráli, nepřihlásili by v nové sezoně rezervu, takže předčasný konec svým způsobem přivítali.